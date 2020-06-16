دائرة الطيران المدني وشرطة رأس الخيمة تدعوان قائدي الطائرات الشراعية للتقيد بالأنظمة

المصدر: وام

أهابت كل من دائرة الطيران المدني والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقائدي الطائرات الشراعية الترفيهية ذات المحرك " الباروموتور " التقيد الكامل بأنظمة التراخيص الخاصة بهذه النوعية من الطائرات وقيادتها تفاديا لتعريض رواد الشواطئ لأية مخاطر تهدد سلامتهم .

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة أنه وفي إطار التعاون المشترك القائم بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تقرر فرض آلية معينة لملاحقة ومعاقبة قائدي الطائرات الشراعية ذات المحرك الواحد المخالفين لقوانين تنظيم عمل هذا القطاع الذي يشهد تزايدا لافتا في السنوات الماضية .

وأضاف أن أبرز المخالفات التي يرتكبها قائدو هذه النوعية من الطائرات تتمثل في عدم حصول بعضهم على التراخيص اللازمة لقيادتها والهبوط والاقلاع بها من غير الأماكن المخصصة لذلك فضلا عن الهبوط بها لمستويات دنيا قريبة جدا من الأرض على الشواطئ المليئة بالمرتادين من المواطنين والمقيمين والسائحين مما يتسبب في إثارة الهلع بين الأطفال والنساء وإزعاج الأهالي .

وشدد رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة على أهمية التزام قائدي طائرات " الباراموتور" باشتراطات السلامة الواجب توافرها فيها حفاظا على حياتهم وسلامة غيرهم من العامة .

وذكر أنه يتوجب على أصحاب وقائدي هذه النوعية من الطائرات الحصول على رخصة القيادة التي تتيح لهم مزاولة الطيران بها وإجراء الفحص الدوري لها مع اخضاعها للصيانة قبل استخدامها بالإضافة للتقيد بالإقلاع والهبوط بها من المنصات الرسمية المعتمدة لها بالإمارة ، محذرا من مغبة ارتكاب أية سلوكيات خاطئة تعرض سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر وفي مقدمتها قيادتها على مستويات منخفضة جدا وقريبة من الأرض.

ولفت المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي إلى أن مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة تشكل خطرا حقيقيا على رواد الشواطئ فضلا عن التسبب بإزعاجهم وإثارة الخوف والهلع بين الأطفال نتيجة الأصوات العالية الصادرة منها مما يتوجب على قائديها الالتزام بالإرشادات والتعليمات الرامية للحفاظ على سلامة الجميع .

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