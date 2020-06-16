عمار النعيمي يعتمد الحزمة الـ5 من المستهدفات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان تواصل عملها الدؤوب لتحقيق مخرجات فعلية متوافقة مع الأجندة الوطنية من خلال استراتيجيات ومبادرات واضحة تتماشى مع توجهات حكومة الإمارات التي تثبت كل يوم كفاءة خططها وبرامجها وفعالية سياساتها التي أثمرت بنجاح في العديد من المواقف والظروف.

وأشاد سموه بفكر وتوجيهات قيادة الدولة التي تصنع من كل تحدّ أملاً جديداً نحو تحقيق إنجازاتها ومواصلة تقدمها للمستقبل الواعد.

جاء ذلك خلال اعتماد سموه الحزمة الخامسة من مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 والتي تضمنت 9 مؤشرات ومستهدفات استراتيجية متمثلة في محور مكان أفضل للعيش ومحور حكومة متميزة. واطلع سموه لعرض قدمه الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، نيابة عن فريق عمل مشروع المؤشرات الاستراتيجية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تضمن شرحا تفصيليا للحزمة الخامسة من المؤشرات والمستهدفات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021.

توجيهات

وأكد الدكتور المطروشي أن حكومة عجمان تعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة على إدراك المتغيرات التي يفرضها الواقع، وتوقع متطلبات المستقبل لصياغة استراتيجيات مرنة قادرة على التكيّيف وفق المستجدات، مستفيدين بذلك من التجارب السابقة وتجارب الآخرين الناجحة.

وأضاف أن كل مرحلة مررنا بها قدمت لنا دروساً عملية ومنحتنا نظرة أعمق وأشمل للمستقبل جعلتنا نضاعف الاحتمالات ونضع الحلول الاستباقية لكافة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة وتسخير الموارد والأدوات المتاحة لتحقيق الغايات بأفضل الطرق والوسائل الممكنة.

وتضمنت الحزمة الخامسة من المستهدفات الاستراتيجية اعتماد 4 مؤشرات ضمن محور مكان أفضل للعيش تسعى لتحقيق هدف الإمارة في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، حيث تم اعتماد مستهدف الرضا العام عن الخدمات العامة حسب المنهجية بنسبة 91.6% ومستهدف آخر لرضا مستخدمي وسائل النقل العام /‏‏‏‏ حافلات النقل العام /‏‏‏‏ عبر الخطوط الداخلية والخارجية بنسبة 95.6% وذلك في إطار تنويع وتحسين وسائل النقل والمواصلات العامة في الإمارة.

ولتحقيق الهدف القطاعي المعني بتنمية التنوع البيولوجي في الإمارة تم اعتماد مستهدف مساحة المحميات الطبيعية لقياس المساحة التي يتم اعتمادها كمناطق محمية لا يمكن المساس بها للحفاظ على التنوع البيولوجي من إجمالي مساحة الإمارة واعتماد مستهدف فعالية إدارة المحميات الطبيعية لقياس نسبة مجموع نسب تقييم فعالية إدارة المحميات الطبيعية وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة للتقييم.

4 مؤشرات

كما تضمنت الحزمة الخامسة من المستهدفات الاستراتيجية اعتماد 4 مؤشرات ضمن محور حكومة متميزة، حيث تم اعتماد مستهدف لتحقيق رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بنسبة 80% كما تتطلع حكومة عجمان لتوفير بنية تحتية إلكترونية قوية من خلال اعتماد المستهدف الصفري لعدد حالات الاختراقات الأمنية على الأنظمة الحكومية.

وفي إطار سعي حكومة عجمان لتطوير رأس المال البشري وتحفيز الابتكار تم اعتماد مستهدف لمعدل نتائج تقييم جوائز برنامج عجمان للتميز بناء على منظومة التميز المعتمدة للجهات الحكومية المحلية في الإمارة.

وتم اعتماد مؤشر النضج الإحصائي لتقييم وقياس ومتابعة مستوى النضج الإحصائي للجهات الحكومية من خلال تقييم مدى التزام الجهات بمستوى تطبيق الإطار التنظيمي والتشغيلي وجودة البيانات وتوفر البيانات وإتاحتها، ويحتوي المؤشر على 3 مستويات مختلفة منها مستوى النضج ومستوى التطوير ومستوى التأسيس، لتحقيق هدف توفر البيانات التي تساهم في دعم اتخاذ القرار.

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