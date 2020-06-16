«يوغوف»: 73 % من سكان الإمارات متفائلون بقرب انحسار «كورونا»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أظهرت نتائج أحدث استبيان أجرته شركة «يوغوف» البريطانية لتحليل البيانات، ارتفاع المشاعر الإيجابية لدى سكان الإمارات حيال تحسن الأوضاع فيما يتعلق بانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

كما أظهرت نتائج الاستبيان تزايداً لافتاً في الشعور بقرب انحسار «كوفيد 19»، سواء في الإمارات أو في العالم أجمع، بالمقارنة مع آخر استبيان أجرته «يوغوف» لسكان الإمارات في هذا الشأن في مايو الماضي. وأعرب 73% من سكان الإمارات عن تفاؤلهم بقرب انحسار الجائحة، أو على الأقل حدوث تراجع كبير في مستوى حدتها في الدولة.

وتمثل هذه النسبة قفزة هائلة في المشاعر الإيجابية لدى سكان الإمارات بشأن تراجع «كوفيد 19» في الدولة، بالمقارنة مع استبيان مايو، والذي أعرب خلاله 59% فقط من سكان الدولة عن هذه المشاعر الإيجابية وتوقعوا قُرب انحسار الجائحة في الإمارات.

وبالمثل، شهدت المشاعر الإيجابية حيال تحسن الأوضاع بشأن الفيروس على مستوى العالم ارتفاعاً لافتاً بين سكان الإمارات، حيث يرى 61% منهم أن الأوضاع تتحسن والجائحة تتراجع عالمياً مقارنة بـ 50% فقط في استبيان مايو. واستند سكان الدولة في مشاعرهم الإيجابية، إلى عدة حقائق على أرض الواقع، وفي مقدمتها التراجع الواضح في عدد حالات الإصابة.

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