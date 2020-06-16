عائشة بن بشر: الإنسان أولوية في نهج قيادتنا

المصدر: (دبي - البيان)

وجّهت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية باسم فريق دبي الذكية الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على مبادرة شكر خط دفاعنا الأوّل.

وقالت: إن من وصلتهم رسالة شكر سموه تلقّوها باعتبارها تكليفاً لهم وللجميع في دبي الذكية لمضاعفة الجهود بمواجهة أزمة «كوفيد - 19» وخدمة المجتمع ككل وهو ما بُنيت عليه دبي الذكية لتكون دبي الأسعد والأذكى على وجه الأرض.

وذكرت أن العمل الدؤوب والتعاون الكبير والجهود الحثيثة التي قدمها أبطال خط الدفاع الأول في دبي منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» نابعة بشكل أساسي من نهج القيادة التي لطالما جعلت الإنسان على رأس أولوياتها وشكلت قدوة لجميع المسؤولين والموظفين بحكومة دبي.

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