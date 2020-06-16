الإمارات ترسل مساعدات طبية للأردن وكولومبيا والدومينيكان

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، 3 طائرات مساعدات طبية للأردن وكولومبيا والدومينيكان، تحوي ما مجموعه 27 طناً من الإمدادات الطبية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وتفصيلاً، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 12.4 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن، سيستفيد منها أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لدعم جهودهم في مواجهة فيروس «كوفيد 19»، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة والصديقة.

وقال أحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية: إن ما يجمع بين دولة الإمارات والأردن، هو علاقة أخوة حقيقية راسخة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية.. وهي نموذج للعلاقات العربية المتميزة، التي تتسم بالثبات والعمق والتآزر في مختلف الظروف والمحطات، كما تتميز بالتعاون البناء في مجالات عديدة، على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف أن إرسال المساعدات الطبية إلى الأردن اليوم، يأتي استمراراً لهذا النهج من العلاقات القوية والمتميزة، ودعماً من قيادة وشعب دولة الإمارات، لأشقائنا في الأردن على احتواء أزمة «كوفيد 19». كما أرسلت الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية، إلى الدومينيكان، لتوفير الوقاية وحماية العاملين في القطاع الطبي بها، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، السفير غير المقيم لدى جمهورية الدومينيكان: «انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني لدولة الإمارات، في تقديم المساعدات في أوقات الأزمات، وتسخير جميع الإمكانات لمساعدة الدول، واستمراراً لتعزيز العلاقات مع جمهورية الدومينكان، تم إرسال طائرة مساعدات تحتوي على المستلزمات الطبية العاجلة اللازمة لمكافحة «كورونا»، ومساعدة العاملين في القطاع الطبي، على القيام بدورهم بشكل أفضل.

أيضاً، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال سالم راشد العويس سفير الدولة لدى كولومبيا: إن الإمارات تحرص، في ظل سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها، على تنمية وتطوير علاقاتها مع العديد من دول العالم، وأنه بالرغم من بعد المسافات بين البلدين، فإن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في كافة الجوانب، ويأتي إرسال المساعدات اليوم، ليؤكد على متانة العلاقات.

وأضاف أن الإمارات تقف دائماً إلى جانب الدول الصديقة، وتمد لها دائماً يد العون، وخاصة في هذه الظروف التي يشهدها العالم أجمع، وتأمل الدولة في أن تسهم المساعدات في تعزيز القدرات للطواقم الطبية، وتوفير المزيد من الحماية لها.

وفي 8 أبريل، أرسلت الإمارات، 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، لمساعدتها في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وقد استفاد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.. كما تم إجلاء 63 مواطناً كولومبياً من الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر، أن الإمارات، قدمت حتى أمس، أكثر من 935 طناً من المساعدات لأكثر من 66 دولة، استفاد منها نحو 935 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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