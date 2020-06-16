خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح بفضل الله تعالى سائلاً المولى جل وعلا أن ينعم عليه بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك محمد السادس.

تعزية

كما بعث سموهم برقيات تعزية إلى الجنرال ايفاريست أندايشيمي الرئيس المنتخب لجمهورية بوروندي وذلك في وفاة الرئيس بيير أنكورونزيزا الرئيس السابق لجمهورية بوروندي.

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