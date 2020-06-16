طقس الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم "الثلاثاء " طقس رطب صباحاً خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف، و غائم جزئياً أحيانا وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً.

و تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، و يكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً، خاصةً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويشهد يوم غد الاربعاء طقسا رطب صباحاً خاصةً شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف، وغائم جزئياً أحيانا وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصةً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما يوم الخميس المقبل، فيشهد طقسا رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً خاصة شمالاً - و صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقاً، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصةً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويوم الجمعة يتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً - و صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقاً - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف خاصة على السواحل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما يوم السبت المقبل، فيتشكل ايضا ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً - و صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقاً، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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