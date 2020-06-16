هالة بدري: بصمات قيادية ملهمة عنوانها النهوض بالإنسان وأدواته المعرفية

المصدر: دبي - البيان

ثمَّنت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الفكر الحضاري المتجدد، الذي عكسه إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكاديمية الإعلام الجديد، والدور الخلّاق الذي يلعبه على جميع المستويات.

وقالت: «تثبت قيادتنا الملهمة، يوماً بعد يوم، انفتاحها على العصر وأدواته المعرفية الحديثة، وعزمها الذي لا يعرف الكلل أو الملل، على استثمار شتى العلوم العصرية، وتحقيق التميّز بها، لنكون في الطليعة دوماً. ويأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكاديمية الإعلام الجديد، تأكيداً على هذا الانفتاح، وترسيخاً لبصمات قيادية ملهمة، عنوانها الأبرز، النهوض بالإنسان وأدواته المعرفية، إذ إن الاستثمار في الإنسان، يأتي على رأس أولوياتها، لبناء نهضة إماراتنا، ومواصلة ارتقائها إلى ذرى المجد والرفعة».

وأضافت: «في عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح الحضاري على العالم، يعد الإعلام الجديد من الوسائل المثلى لدعم مسيرة التنمية المزدهرة في الإمارات، طالما تمكنّا من إجادة استخدام أدواته. وبتوفير هذه الأكاديمية الجديدة، تضع حكومتنا الحكيمة، مفاتيح إتقانه واستثماره بالشكل الأمثل، بين أيادي أجيالنا الصاعدة، بما يسهم في تعزيز قوتنا الناعمة، ودبلوماسيتنا الثقافية والإنسانية، ويرسخ سمعتنا كدولة حديثة ومنفتحة على الحضارة».

وتابعت: «نفخر جميعاً بهذه الخطوة، التي ستعزز أسس نهضتنا، معتمدين على خبرات إماراتية متخصصة ومبدعة في جميع المجالات المعرفية، لتقود مسيرة التطوير والتميّز لدولة الإمارات، في السنوات الخمسين القادمة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز