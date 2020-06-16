أصحاب همم: مبادرات الإمارات تدعم التمكين والاندماج في المجتمع

المصدر: متابعة - نورا الأمير، مرفت عبد الحميد

أشاد أصحاب همم بقرار مجلس الوزراء بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم، مؤكدين أنه خطوة مهمة في ملف تمكين هذه الفئة، عبر منح مزيد من فرص الدعم المجتمعي والتعليمي والوظيفي لهم، وأن مبادرات الدولة تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزز من تمكينهم في المجتمع.

وثمنت هند بن سوقات حرص قيادة الإمارات على أصحاب الهمم، مؤكدة أن ما جاء في الاجتماع يؤكد تركيز قيادتنا وحرصها على تمكين الأشخاص من فئة أصحاب الهمم من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد خلفان هلال حق أصحاب الهمم في الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع خبراتهم وتحصيلهم العلمي، مشيرا إلى أن القرار سيعمل على خلق الأجواء المناسبة لهذه الفئة، وتدريبها بصورة مناسبة، وعدم تهميشها، مؤكدا أهمية هذه النقطة في استمرارية الموظف وتطور كفاءاته المهنية، بعيدا عن الإقصاء والتهميش.

نقلة نوعية

وثمنت مريم حاجي البلوشي القرار ووصفته بالمنصف والعادل، مشيرة إلى أنه سيسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم ويمكنهم من المساهمة المجتمعية ويعزز من تمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى رفد أصحاب الهمم بجرعة كبيرة من الثقة المتنامية والرضا الذاتي لكونها تضيف جانباً وهو التدريب والتأهيل.

وقالت: إن القيادة الرشيدة تولي تنمية أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع أولوية دائمة، وذلك انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية هذه الفئة باعتبارهم عنصراً فاعلاً في المجتمع، لا تقل أهمية عن الفئات الأخرى، وتلعب دوراً رئيساً في تعزيز المشهد التنموي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.

وأشار راشد المرزوقي إلى ثقة القيادة الرشيدة في قدرات أصحاب الهمم وجهود الدولة التنموية من أجل تحقيق العيش الكريم ورفاهية هذه الفئة، وضمان توفير أفضل الخدمات الاجتماعية المبتكرة والمستدامة لهم، استنادا إلى رؤية تشاركية هدفها تعزيز التعاون والتكامل في المسيرة التنموية للدولة.

وقالت كليثم المطروشي، مؤسس رابطة تمكين النساء ذوات الهمم: إن من الأمور التي يحتاجها أصحاب الهمم بلا شك هو حصولهم على التأهيل والتدريب والدعم والتعليم من قبل المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم.

وأشاد الشاب حمدان البلوشي بموافقة مجلس الوزراء، موضحا أن من شأنه أن يضمن حصول أصحاب الهمم على حقهم في التعليم والتأهيل، وذلك بمستوى عالي الجودة والكفاءة.

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أفادت وزارة تنمية المجتمع بأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم سيعمل على رفع عدد الخدمات المشمول بها أصحاب الهمم، لتصبح ست خدمات تغطي درجات الإعاقة كافة والمراحل العمرية، مقدمة خدمات أكثر، فيما كانت سابقاً نوعين من الخدمات المتكاملة والفردية.

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