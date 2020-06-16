أطباء: دعم القيادة لخط الدفاع الأول عزز مواجهة «كورونا»

المصدر: متابعة - عماد عبد الحميد، أسامة أحمد، عصام الدين عوض

أكد أطباء أن دعم قيادة الإمارات الرشيدة لخط الدفاع الأول أسهم في تعزيز مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، مشيدين باعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضوابط منح المكافأة للعاملين بالوظائف الحيوية، وصرف المكافأة على الوظائف الحيوية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي تشمل فئات العاملين بالطواقم الطبية تقديراً لدورهم المحوري في التصدي للفيروس.

وقال الدكتور يوسف السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات والمدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن مبادرة القيادة تجاه خط الدفاع الأول، الذين أبلوا بلاء حسناً تعتبر وساماً على صدورنا، وتساهم في ترسيخ الأمن الصحي المستقبلي.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة قطاع المستشفيات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نظام المكافآت للوظائف الحيوية خلال الأوقات الطارئة جعل جميع منتسبي الوزارة، وبالأخص خط الدفاع الأول، يفخرون بوجود قيادة ملهمة استثنائية.

وقالت الدكتورة سهام هناوي استشارية أمراض الروماتيزم في الوزارة: إن دعم الكادر الطبي هو شهادة نعتز ونفخر بها، وتدفعنا إلى المزيد من الجد والاجتهاد في كل القطاعات الطبية لتكريس وترسيخ مكانة الدولة عالمياً.

وذكر الدكتور محمود ياسين استشاري الروماتيزم في الوزارة أن المبادرة وسام فخر لكل العاملين في مواجهة (كوفيد 19).

واجب وطني

وقالت الدكتورة فاطمة المرزوقي، مديرة الرعاية الصحية الأولية في منطقة عجمان الطبية: القيادة الرشيدة في الدولة قدمت لنا الدعم ووفرت كل سبل النجاح ودائماً معنا بالمتابعة الميدانية، مؤكدة أن ما يقوم به الأطباء في الدولة يعتبر واجباً وطنياً تجاه الوطن.

وأضاف الدكتور ناجي عبدالجليل محمد، مدير مركز المسح الوطني في عجمان، إن هذه المكرمة ليست بأمر غريب على قيادتنا الرشيدة، التي تحرص دائماً على دعم كل العاملين في الدولة، وتحفز الجميع للعطاء والتميز وخدمة تراب الوطن. وأشارت الدكتورة نادية الغامدي إلى أن قرار مجلس الوزراء تأكيد لاهتمام القيادة بصحة المجتمع والقطاع الصحي، ودعم العاملين في الصف الأول.

وأكد الدكتور عارف النورياني مدير مستشفى القاسمي بالشارقة واستشاري أمراض القلب التداخلية أن منح المكافأة يعد اعتماداً طيباً أثلج صدور كل الأطباء العاملين – خصوصاً – أولئك العاملين في خط الدفاع الأمامي للتصدي لجائحة «كورونا».

وقال الدكتور أحمد الشمري مدير مركز الفحص الوطني بأم القيوين: إن تلك المكرمة أثلجت صدور كل العاملين في المجال الطبي، وإن ديدن القيادة هو إسعاد المواطنين والمقيمين.

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