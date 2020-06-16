المصدر: أبوظبي- البيان

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لائحة فنية إماراتية، لضبط قياسات جودة الهواء في الدولة، وذلك بهدف ضبط أنظمة محطات قياسات جودة الهواء، وتطوير معايير واشتراطات إلزامية، ينبغي توفيرها في شبكات الرصد البيئي، ومختبرات قياس جودة الهواء، على مستوى الدولة، بما ينعكس على دعم رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، وكونه مشروعاً وطنياً متكاملاً، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع الثالث للعام 2020، الذي عقد، أمس، «عن بُعد»، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، باستخدام تقنية الشبكة المعلوماتية، 24 مواصفة قياسية دولية، تتنوع ما بين وقود الهيدروجين، ومحطات تعبئة المركبات الهيدروجينية، ومواصفات قياسية في مجال التجهيزات الصحية، وأخرى لفحص أنظمة المياه، وصولاً إلى اعتماد «الدليل الإرشادي للمسؤولية المجتمعية».

7 مواصفات صحية

وإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس إدارة «مواصفات»، مواصفات قياسية دولية في مجال التجهيزات الصحية، تتضمن سبع مواصفات قياسية دولية، لمواكبة الظروف الحالية والطارئة، ودعم خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والتمريضية والمستشفيات، وتشمل القفازات الطبية وواقيات العيون وألبسة وسترات الوقاية من العوامل المعدية والمستخدمة في الجراحة والمعقمات والمطهرات المضادة للميكروبات.

جهود وطنية

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن فرق العمل الحكومية تبذل جهوداً وطنية دؤوبة على مختلف الصعد، لنعبر باقتصادنا الوطني التحديات الحالية، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنوع وكسب الفرص، وقد قطعنا في الأعوام الماضية شوطاً كبيراً في هذا الإطار، عزز موقع بلادنا على الخريطة الاقتصادية العالمية، وواجهنا بثقة تحديات كثيرة، ومتغيرات أكثر إقليمياً وعالمياً، وعملنا بجدية، عبر سنوات مضت لضمان استعداد اقتصادنا الوطني لمثل هذه الظروف، وبنينا العديد من نقاط القوة، والشركات العالمية المثمرة.

حماية المستهلك

إلى ذلك، أفاد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأن الهيئة تركز بشكل رئيس على تطوير واستحداث وتبني المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية، التي تضمن حماية المستهلك والبيئة والاقتصاد الوطني، ونراعي كل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية لوضع بلادنا في الريادة دائماً.

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