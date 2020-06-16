مكتب دولي في الإمارات لشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار حرص وكالة الإمارات للفضاء على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين، عقد ظهر أمس اجتماع ثنائي جمع الدكتور المهندس محمد الأحبابي، مدير عام الوكالة، وسيمونيتا دي بيبو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في فيينا، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة والاهتمام المشترك بين الطرفين.

وقد تم توقيع اتفاقية بين الوكالة ومكتب الأمم المتحدة بغرض التحضير والإعداد لمشروع إنشاء مكتب دولي للأمم المتحدة في العاصمة أبوظبي يعنى بشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة، والذي يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الدولة في المنطقة لدى المنظمات العالمية ذات الصلة، ويعزز من قوتها الناعمة على الخارطة الفضائية.

وحضر اللقاء عدد من مسؤولي كلا الطرفين وتعد هذه هي المرة الأولى على مستوى الوكالة التي يتم فيها توقيع اتفاقية دولية ثنائية بواسطة خاصية الاتصال المرئي في خطوة أخرى ورسالة واضحة عن مدى جاهزية الوكالة للعمل عن بعد في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

تعاون

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء واستدامة الأنشطة المختلفة ضمنه، انسجاماً مع أهداف دولة الإمارات لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام، وبما يتلاءم مع منطلقات برنامج الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. وتشكل إضافة هامة إلى جهود الدولة والأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالي استدامة الفضاء وتوسعة دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات في هذا المجال.

ومن المخطط أن يتمحور عمل المكتب في نطاقين رئيسيين، الأول هو تعزيز دور قطاع الفضاء في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، والثاني هو تطبيق معايير الاستدامة في بيئة الفضاء والأنشطة الفضائية وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

إضافة إلى تفعيل الجهود المشتركة لتقديم إسهامات ضمن النقاشات ومنصات تبادل التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال، ودعم البحوث وتحليل التوجهات، وتحديد أفضل الممارسات العالمية ضمن كافة أنشطة قطاع الفضاء ورسم الخطط والأجندات.

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