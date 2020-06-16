إنجاز 75 % من مشروع مركز زايد لغسيل الكلى في الطوار

المصدر: دبي - البيان

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إنجاز ما يقارب 75 % من إجمالي مشروع مركز زايد لغسيل الكلى الواقع في منطقة الطوار الثالثة، وذلك وفق تقرير صدر مؤخراً بيّن أن المدة المتبقية لإنجاز المشروع هي 104 أيام، على أن ينتهي في شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري.

وأفاد التقرير أنه تم إنجاز ما نسبته 100 % من استلام غرفة المحولات وتوريدها، إضافة إلى إنجاز نسبة 100 % من الأعمال الإنشائية تحت الأرض (substructure)، وأعمال الهيكل الخرساني، بينما تم إنجاز ما يقارب 67 % من إجمالي الأعمال الكهرو ميكانيكية.

كما أشار التقرير إلى أن التشطيبات الداخلية اجتازت حاجز النصف لتصل إلى ما يقارب 60 %، في حين أن الأعمال الخارجية بلغت نسبة إنجازها ما يعادل 61 %، بينما يتم العمل على توصيل الكهرباء الدائم، حيث بدأت أعمال البناء بتاريخ 21 يوليو من 2019.

ويأتي المشروع توحيداً للجهود والأفكار لدعم العمل الخيري والإنساني، والذي يمثل جزءاً أساسياً من توجهات القيادة الرشيدة في الإمارات، الأمر الذي جعلها تتصدر قائمة الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم.

وأُعلن في العام الماضي عن ترسية عقد تطوير المركز بقيمة 36,818,000 درهم، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر إلى جانب الجمعيات الخيرية المساهمة وهي جمعية «دار البر» وجمعية «بيت الخير» وجمعية «دبي الخيرية»، إلى جانب مساهمة بنك دبي الإسلامي وبنك نور، بحيث تنوعت أهداف المساهمات لتتضمن البناء والإنشاء والتصميم.

ويتوقع الانتهاء من أعمال تصميم وبناء المركز خلال 18 شهراً من توقيع عقد الترسية

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