«صحة دبي» تفتح باب التسجيل في برنامج «طب وعلوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن فتح باب التسجيل في برنامج رعاية الطلبة المواطنين (طب وعلوم)، خلال الفترة من 14 - 28 يونيو الجاري، بهدف استقطاب الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق بمختلف التخصصات الطبية في الهيئة وفق عدد من الشروط والمتطلبات المناسبة لكل تخصص.

وأكدت الدكتورة وديعة محمد شريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، أهمية البرنامج الذي حقق نجاحات متميزة منذ إطلاقه عام 2016م، في استقطاب عشرات الطلبة المتميزين من حملة شهادة الثانوية العامة لاستكمال دراساتهم الجامعية في مختلف مجالات العلوم الطبية والصحية، بما يتوافق مع توجهات الدولة بوجه عام، وتطلعات دبي بشكل خاص.

وأشارت الدكتورة شريف إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لهذا البرنامج لرفع نسب التوطين في مختلف التخصصات الطبية، والطبية المساندة، والتمريض وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وتفشي جائحة «كوفيد 19» التي أكدت على الدور الرائد الذي تقوم بها الكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة في المنظومة الصحية التي يقع على عاتقها مواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضحت مدير إدارة التعليم الطبي شروط الاستفادة من البرنامج وهي: أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وحاصلاً على معدل في الثانوية العامة لا يقل عن 90 % لدراسة تخصص الطب، و80 % لتخصصات التمريض، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، و85 % للمختبرات والأشعة، وألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من عامين، وأن يكون قد أنهى متطلبات الخدمة الوطنية أو حاصلاً على إعفاء (للذكور).

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