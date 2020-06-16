4062 مستفيداً من مبادرة «نحن أهلكم»

المصدر: دبي – نورا الأمير

بلغ عدد كبار المواطنين المستفيدين من مبادرة «نحن أهلكم- الهاتفية» عن بُعد، 4062 شخصاً، تم التواصل معهم، وتقديم الدعم المعنوي اللازم، خلال فترة الحجر المنزلي، في ظل تداعيات فيروس (كوفيد 19)، وذلك بجهود يبذلها موظفو وزارة تنمية المجتمع ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها على مستوى الدولة، والمتطوعون ضمن حملة «الإمارات تتطوع»، حيث تعد مبادرة «نحن أهلكم» واحدة من الفرص التطوعية المتاحة لجميع أفراد المجتمع.

وكشفت الوزارة أنه يجري التواصل حالياً مع 11 ألف شخص من كبار المواطنين على مستوى الدولة، ضمن المبادرة ذاتها.

وتعتبر مبادرة «نحن أهلكم» عن بعد، واحدة من التجارب الاجتماعية المتميزة، التي توفر الدعم والمساندة لكبار المواطنين من ناحية الاستماع إليهم، وتلبية احتياجاتهم، وتحديداً خلال أزمة «كورونا»، والظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، حيث تتضمن مجموعة متنوعة من الأهداف المجتمعية والتنموية والإنسانية، التي تعكس بجدارة اسم المبادرة «نحن أهلكم»، ويتصدر هذه الأهداف تحقيق التواصل الإيجابي مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع، تماشياً مع مبادرات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وترجمة لبنود قانون حقوق كبار المواطنين، ومستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين.

تواصل

وتتلخص المبادرة في التواصل مع كبار المواطنين، عبر الهاتف أو التطبيقات المرئية كبديل للزيارات الميدانية، التي كانت مرتكزاً أساسياً للمبادرة قبل اتخاذ تدابير لمنع انتشار فيروس «كورونا»، حيث يسعى القائمون عليها من الموظفين والمتطوعين إلى خلق جو من الألفة مع كبار المواطنين الفئة الأغلى، والأعز على الجميع، والاطمئنان على صحتهم النفسية والاجتماعية، والنظر إلى احتياجاتهم المنزلية، بما يعكس تقديم مبادرات الوزارة برؤية استباقية، توافقاً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للتعامل مع فيروس «كورونا» والحد من انتشاره.

وأوضحت علياء الجوكر، مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع: إن مبادرة «نحن أهلكم» تعزز وتؤكد أهمية التقرّب من كبار المواطنين، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الحياتية، ترجمة لأهداف السياسة الوطنية لكبار المواطنين، مشيرة إلى أن المبادرة تحثُّ جميع أفراد المجتمع، ومنهم المتطوعون المسجلون عبر المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.امارات»، على التواصل مع هذه الشريحة المجتمعية في مختلف الظروف والأوقات، بما يؤكد توطيد العلاقات الاجتماعية، ويوثق أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.

جهود

وأوضحت أن المبادرة تستكمل جهود الوزارة في تحقيق التواصل المستدام مع كبار المواطنين، وتواكب الظروف الراهنة بتجسيد استمرارية التواصل مع كبار المواطنين للاطمئنان عليهم بصورة عامة، لا سيما في كيفية تعاملهم مع الإجراءات الوقائية للسلامة من (كوفيد 19) وتوعيتهم بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

متطوعون

ويؤدي المتطوعون ضمن حملة «الإمارات تتطوع» دوراً إسنادياً في هذه المبادرة، إذ يواصلون العمل بالاتصال والاطمئنان على كبار المواطنين جنباً إلى جنب مع موظفي الوزارة المعنيين بهذه الشريحة من المجتمع.

محمد شهريار البلوشي، متطوع فاعل في مبادرة «نحن أهلكم الهاتفية» للتواصل مع كبار المواطنين، أكد سعادته بالمشاركة فيها وتواصله وسماعه لحديث كبار المواطنين المتميز بكل شيء.وأكد المتطوع محمد البلوشي أنه تواصل مع عشرات كبار المواطنين ضمن المبادرة التطوعية، وجميعهم تقدموا بالشكر الجزيل لحكومة الإمارات ووزارة تنمية المجتمع على هذه المبادرة في الظروف الاستثنائية، والتي لم تكن أمراً غريباً على حكومة الإمارات، التي تقدم دائماً الأفضل لكبار المواطنين. أما ريم الدهماني متطوعة في المبادرة فقالت: «نحن أهلكم» مبادرة نوعية اجتماعية وإنسانية، يستفيد منها الشخص المستهدف من كبار المواطنين ونحن أيضاً، فهي تقوّي العلاقات الاجتماعية، وتساعد على تلبية احتياجات أفراد المجتمع.

تواصل

أكدت علياء الجوكر الحرص على التواصل مع كبار المواطنين للاطمئنان على أحوالهم، والحصول على بيانات دقيقة وشاملة لكل احتياجاتهم، والتي تشكل معطيات أساسية في تصميم المبادرات والبرامج المستقبلية، التي ستخدم كبار المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات مع وزارة تنمية المجتمع لتلبية احتياجات كبار المواطنين.

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