محمد البواردي: القيادة حريصة على دعم واستمرارية العملية التعليمية

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، اجتماع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، الذي انعقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد».

ورحب معاليه في بداية الاجتماع، بأعضاء المجلس الأعلى للكلية، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على دعم العملية التعليمية، والمحافظة على استمراريتها، رغم كل التحديات التي يواجهها العالم اليوم، في ظل انتشار جائحة «كورونا».

واستعرض أعضاء المجلس، نتائج الاجتماع السابق، كما اطلع المجلس على سير أعمال دورة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

جهود

إلى ذلك، بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع - خلال اتصال مرئي - مع تياغو ريسيبوكشتيفو سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة، مستجدات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتطوراتها في البلدين والعالم، وجهود مواجهتها واحتواء آثارها على الأصعدة كافة.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بسفير موزمبيق، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موزمبيق. واستعرض الجانبان، عبر الاتصال المرئي، علاقات الصداقة وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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