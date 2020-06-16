وزارة تنمية المجتمع تدرّب أصحاب الهمم

المصدر: (دبي – البيان)

نظمت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع شركة «بولغاري»، ورشتين تدريبيتين «عن بُعد» استهدفتا موظفات مشروع مشاغل ومدرباتهن، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير مهارات أصحاب الهمم المهنية بما يساعد على دعم استقرارهم الوظيفي وتقدمهم في بيئات العمل.

وأوضحت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل لتحقيق اندماج الأشخاص أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية، بما يدعم مهارات أصحاب الهمم سواء من الباحثين عن عمل أو الذين على رأس عملهم، مضيفة أن الورشة الأولى «ورشة عمل الطالبات» هدفت إلى تدريبهن عن بُعد على مجموعة من المهارات الفنية المرتبطة بطبيعة عملهن من حيث تمازج الألوان واختيارها، بما يسهّل ترويج المنتجات.

كما قالت وفاء بن سليمان، إن محور الحياة العامة والثقافة والرياضة ضمن السياسة الوطنية لأصحاب الهمم يحتوي على هدف اندماج الأشخاص أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

أما الورشة الثانية، فقد استهدفت مدربات التأهيل المهني العاملات مع الفتيات من أصحاب الهمم، لدعم مهارات تطوير المنتجات تبعاً لاحتياجات الزبائن، وآليات التسويق والتواصل مع الجمهور.

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