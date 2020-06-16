مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: عودة الموظفين بداية مرحلة جديدة في مسيرة التنمية

المصدر: دبي - البيان

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن جميع موظفي الحكومة، باشروا أعمالهم بنسبة 100% من مكاتبهم اعتباراً من أول أمس، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتمت عودة الموظفين بسلاسة وانسيابية، وسار العمل بشكل منتظم، وتحلى الجميع بروح المواطنة والمسؤولية، وسط التزام تام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة في دولة الإمارات لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره.

وقد استعدت جميع دوائر حكومة دبي لعودة موظفيها وجهزت مقار العمل وفقاً لتوصيات الجهات المختصة بما يحقق التباعد الجسدي، إذ تم توزيع الموظفين بحيث يتم ترك مسافة قرابة المترين بين الموظف والآخر.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة أن عودة الجهات الحكومية في دبي للعمل من مقارها بنسبة 100% يؤكد قدرة دبي على تحويل الأزمات إلى فرص للنجاح، حيث تضرب دبي مثلاً جديداً في الإصرار والعزيمة على صناعة الحياة، ومواصلة الإنجاز والعطاء، سائرة على نهج قائدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.وقال: إن عودة موظفي حكومة دبي للعمل من مقار عملهم تعد بداية مرحلة جديدة في مسيرة التنمية والنهضة، لترسيخ مكانة دبي العالمية، دبي التي لا تتوقف، ولا تعرف اليأس، لأنها تتقن الحياة وتعرف كيف تقهر المستحيل.

وشدد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على أهمية التركيز على الجوانب الإيجابية لأزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتجاهل الجوانب السلبية منها، لأن التفكير الإيجابي يسهم في تحسين الصحة البدنية، ويعزز مناعة الإنسان، مشيراً إلى أهمية تحلي الموظفين كذلك بالمرونة والتركيز، مما يمكنهم من التأقلم مع المواقف الجديدة والتعامل بإيجابية مع التحديات التي تواجههم.

التزام

وأضاف الفلاسي أن موظفي حكومة دبي أظهروا التزاماً تاماً بالتدابير الوقائية، وحافظوا على كل معايير السلامة والإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي، التي تشكل أحد أهم سبل الوقاية من فيروس (كوفيد 19)، كما وفرت دوائر حكومة دبي كل السبل الوقائية وحددت المداخل والمخارج لدخول الموظفين وخروجهم، ووفرت أجهزة فحص الحرارة، وعملت على ضمان تطبيق التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات وتقليل الزيارات، واستخدام التقنيات في الاجتماعات وغيرها ذلك من الوسائل الضرورية للحفاظ على سلامة الموظفين وأفراد المجتمع.

بروتوكول

أوصت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بضرورة الالتزام بما جاء في بروتوكول العودة للعمل الذي وزعته على جميع دوائر حكومة دبي لتطبيق الإرشادات والإجراءات الاحترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة، ويهدف البروتوكول إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذه، وتحقيق الاستقرار النفسي وتحسين الشعور بالأمان للموظفين العائدين للعمل.

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