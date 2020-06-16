69.7 مليوناً مشاريع لـ«الاتحادية للكهرباء والماء» في عجمان

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

أكد محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن هناك الكثير من المشاريع الكهربائية والمائية جارٍ العمل فيها بعجمان بقيمة 69 مليوناً و700 ألف درهم، ومنها أعمال تشمل تمديد كابلات جهد 33 ك. ف. من محطة التلة الرئيسة إلى محولات مدينة محمد بن زايد، ومن محطة برج المياه الرئيسة إلى محطة عجمان الصناعية (2) بتكلفة 2.2 مليون درهم، إلى جانب مشروع تحويل مسار كابلات جهد 33 ك. ف. في كل من محطات الجرف وعجمان الرئيسة وبرج المياه، بتكلفة تصل إلى نحو 3 ملايين درهم، ومن المتوقع الانتهاء من تلك المشروعات خلال الربع الأخير من العام الجاري.

إحلال

ولفت إلى أن الهيئة تنفذ عدداً من المشاريع لقطاع المياه بالإمارة، ومنها مشروع إحلال شبكة توزيع المياه في مناطق مدينة عجمان وتمديد خطوط المياه في مناطق النعيمية والراشدية والنخيل والليوارة بإجمالي أطوال يصل إلى 108 كم، وبتكلفة تبلغ 42 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازها خلال الربع الأخير من العام الجاري مبيناً أن الهيئة بدأت تنفيذ مشروع تمديد خطوط نقل وتوزيع المياه في مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية ومناطق أخرى مجاورة بطول كلي يبلغ 41 كم وتكلفة تصل إلى 22.5 مليون درهم، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثاني من عام 2022م.

وتعد هذه المشروعات في المجمل، خطوة إيجابية في سبيل رفع كفاءة شبكات توزيع المياه في المناطق السكنية وتحسين التوصيلات القائمة وجعلها أكثر استيعاباً لتوصيلات المياه المستقبلية في إمارة عجمان.

حرص

وأوضح صالح أن القيادة تعمل جاهدة على توفير الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، والسعي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين على جميع المستويات ولا سيما في توفير التيار الكهربائي وإمدادات المياه، مبيناً أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حريصة على تفعيل التعاون والمشاركة مع كل الجهات الحكومية والخاصة والأفراد للاستفادة من تنمية الوعي لدى كافة شرائح المجتمع .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز