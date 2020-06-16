ملايين استفسار أجاب عنها «رمّاس كهرباء دبي» منذ 2017

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن موظفها الافتراضي «رمّاس» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أجاب عن قرابة 3.6 ملايين استفسار في الفترة من يناير 2017 حتى منتصف يونيو 2020، مما يعزز التبني الذكي في الهيئة الذي بلغت نسبته 96% حتى نهاية شهر مايو 2020، والاستغناء عن المعاملات الورقية الذي وصلت نسبته إلى 82%. كما يدعم «رمّاس» جهود الهيئة في توفير جميع خدماتها على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

جهود

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تبذل الهيئة قصارى جهدها للمحافظة على ريادتها ومكانتها العالمية في مجال التحول الرقمي والتبني الذكي، بما ينسجم مع خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى توفير بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، من خلال استثمار تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها.

وفي ظل الظروف المؤقتة التي يعيشها العالم بأسره وجهود احتواء فيروس كورونا، أدت البنية الرقمية المتطورة في دبي بشكل عام والهيئة بشكل خاص دوراً جوهرياً في ضمان استمرارية كافة الخدمات وتعزيز ثقة جميع المعنيين».

خصائص

وأكد المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، أن النسخة المطورة من «رمّاس» توفر خصائص، تشمل مؤشر السعادة، وقاموساً للمصطلحات، إضافة إلى قائمة تفاعلية متطورة.

وتسهم الخدمة في تنفيذ العديد من المعاملات مثل دفع الفواتير والاستفسار عنها، وتتبع حالة طلب تشغيل الكهرباء والمياه وطلبات التوصيلات الجديدة للمقاولين والاستشاريين، وتتبع حالة الطلبات، إلى جانب الاستفسار حول الوظائف، مما يعزز جودة الخدمة وتوسيع مجالاتها، وإضافة المزيد من المعلومات إلى قاعدة بياناتها.

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