أبوظبي تدعم المتطوعينببرامج تدريبية متخصصة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن العمل التطوعي يعد من الركائز الأساسية للعمل الاجتماعي، ولذلك حرصت دائرة تنمية المجتمع على تنظيم البيئة القانونية والتشريعية المناسبة لدعم التطوع في أبوظبي من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القطاع أهدافه، وتم التعاون مع مؤسسة الإمارات، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، والعديد من الجمعيات والفرق التطوعية لوضع دراسة تساهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه العمل التطوعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الدائرة «عن بعد»، بحضور أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات، وميساء النويس مدير إدارة المشاركة المجتمعية في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».

تصاريح

وحول أهم التحديات التي عكفت الدائرة على حلها لتمهيد الطريق أمام المتطوعين، أوضح الظاهري، أن الدائرة قامت أولاً بإصدار تصريح متطوع الذي يتم إصداره للأفراد الراغبين في التطوع، وثانياً: تصريح الفريق التطوعي الذي يعد تصريحاً جديداً من نوعه يتم إصداره لمجموعة تتألف من 5 أفراد فأكثر من الراغبين في ممارسة العمل التطوعي، من دون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة، وثالثاً تصريح الجهات التي تستعين بالمتطوعين.

مجالات

وقال الظاهري: ثمة 9 مجالات التطوع وهي: «التطوع التقليدي، التطوع في الفعاليات، التطوع المؤسسي، التطوع للشؤون الاجتماعية، التطوع الافتراضي «عن بعد»، التطوع التخصصي، التطوع في حالات الطوارئ، تطوع الزائرين، والمتطوعين في الخارج».

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