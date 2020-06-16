1151 طلباً استقبلتها «محمد بن راشد للإسكان» بالربع الأول

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أوضحت نورة الرميثي، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لـ«البيان»، أن إجمالي عدد الطلبات التي تم فتحها في خدمة المتعاملين بشكل إلكتروني وشخصي خلال الربع الأول من 2020 بلغ 1151 طلباً، بواقع 415 طلباً إلكترونياً، و784 بمكاتب استقبال الطلبات، لافتة إلى أن المتزوجة من غير مواطن «الأجنبي» هي الفئة الوحيدة المستثناة حالياً من تقديم طلباتهم، فيما الخدمة متاحة لجميع الفئات المستفيدة الأخرى.

وأضافت أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة وصلت 95.9%، فيما تعكس هذه النسبة المرتفعة المجهودات الكبيرة التي يبذلونها لخدمة عملائهم ومراجعيهم، والتي يتم من خلالها اختصار المدة الزمنية لإصدار الموافقات، مبينة أن أتمتة معظم الإجراءات والعمليات الإدارية، لخدمات محمد بن راشد للإسكان من شأنها تقليل زمن تنفيذ الطلبات المقدمة بشكل كبير.

وقالت إن المراجعين لخدمات المؤسسة بإمكانهم استخدام العديد من التطبيقات الذكية التي وفروها لهم، والتي تعمل على توفير وقتهم ومجهودهم، وهو ما ينعكس على تقديم الخدمات بشكل راق، مشيرة إلى أن التطبيقات تشمل التطبيق الرئيسي للمؤسسة «إسكان»، حيث يمكن للمراجعين التقديم على الخدمات الإسكانية، والاستعلام عن حالة الطلب من خلالها، كما أن «نظام الذكاء الإسكاني» يعتبر خدمة استشارية إسكانية في نظام إسكان، كونه أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطبيقها فعلياً في تحسين وتسريع الإجراءات الإسكانية في المؤسسة.

خطة

وذكرت أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تسعى في خطتها الاستراتيجية 2015 – 2020 إلى مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دبي 2021، وذلك لجعل دبي المكان المفضل للعيش. وقد شملت تلك المواءمة التركيز على عدة محاور استراتيجية ومن بينها تعزيز الاستجابة وإسعاد المتعاملين .

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