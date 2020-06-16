10.3 مليارات مشاريع تطويرية نفذتها «مساندة» منذ بداية 2020

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت التكلفة التقديرية للمشاريع التطويرية والتنموية التي أعلنت عن تنفيذها شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» منذ بداية العام الجاري نحو 10.3 مليارات درهم توزعت على قطاعات حيوية مختلفة تنوعت ما بين البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم والرياضة والمرافق العامة، وإعادة التأهيل والصيانة الشاملة.

حيث حل مشروع شاطئ المرفأ السكني في مقدمة المشاريع التي تنفذها «مساندة»، والذي يتضمن تشييد 410 فلل سكنية للمواطنين في المرفأ على مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار درهم، يليه مشروع الساد السكني الواقع في مدينة العين الذي يتضمن بناء 306 فلل للمواطنين و3 مساجد و4 أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية، وغيرها، إلى جانب 14 قطعة أرض مساحات مفتوحة للحدائق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الطرق البنية التحتية، وذلك بتكلفة تبلغ 792.6 مليون درهم على مساحة تقارب 1.24 مليون متر مربع.

وجاء مشروع تطوير شبكة الطرق في منطقة ميناء زايد «النفق الرئيس» البالغ تكلفته 1.3 مليار درهم ليربط جسر الشيخ خليفة بكل من نفق الشيخ زايد وشارع الكورنيش .

مستشفى

جاء مشروع تشييد مستشفى العين الجديد الذي تنفذه بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بكلفة تتجاوز 4.4 مليارات درهم .

أكاديمية

وأنجزت «مساندة» 50% من أعمال مشروع إنشاء أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، مشيرة إلى أنها تنفذ المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 14000 متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 157.8 مليون درهم، وذلك لصالح مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين.

محاكم

وتعمل «مساندة» على تشييد 3 محاكم قضائية تابعة لدائرة القضاء في كل من مدينة زايد ـ أبوظبي ومصفح والرحبة، وذلك ضمن مشاريع مختلفة تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 150.3 مليون درهم .

ويشهد سير العمل تقدما في 15 مشروعاً متنوعاً تنفذها «مساندة» لصالح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 808 ملايين درهم .

كما أنجزت «مساندة» مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لحوضي 7، 12 في الشوامخ بـتكلفة 254.4 مليون درهم .

وأنجزت «مساندة» كافة أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية للقطاع 17 في الجنوب الغربي لمدينة خليفة - أبوظبي بتكلفة بلغت 38.5 مليون درهم .

وباشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وبلدية منطقة العين تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه السيول في منطقة العين الحزمة الأولى، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 119.3 مليون درهم .

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