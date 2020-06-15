رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت لجلالته وتكللت بالنجاح بفضل الله تعالى سائلا المولى جل وعلا أن ينعم على جلالته بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك محمد السادس.

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