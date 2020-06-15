شرطة أبوظبي تدعم «بنك الدم» باليوم العالمي للمتبرعين

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تأكيداً على أهمية توفير الدم المأمون للعلاج أو للحالات التي تستدعي التدخل السريع.

ونظمت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات فعالية بهذه المناسبة تزامناً مع حملة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار «الدم المأمون ينقذ الأرواح» بالتعاون مع بنك الدم - مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وتبرع منتسبو الشرطة خلال الفعالية بدمائهم وفق أفضل الممارسات الاحترازية والوقائية خلال عملية التبرع لدعم جهود بنك الدم، وتعزيز الوعي بأهمية هذا الجانب الإنساني لتخفيف آلام المرضى والمحتاجين. وجرى تكريم المشاركين بشهادات تقديرية لجهودهم في هذا العمل الإنساني.

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