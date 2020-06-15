مبدعون في محاكم دبي يطرحون مواهبهم الفنية «عن بعد»

المصدر: دبي - البيان

نظم قسم التسويق والفعاليات بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي، مبادرة «تحدي المواهب»، وذلك لاكتشاف قدرات الموظفين الإبداعية وصقلها، ولاستعراض مواهب الموظفين المبدعين المشاركين في المبادرة عبر الاتصال المرئي، سعياً لتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز.

وتم استعراض موهبة الموظفة فاطمة المدني، في «حياكة الكروشيه» التي تميزت بها المدني من خلال طابعها وذوقها الخاص، فتعتمد حياكة الكروشيه على عمل قطعة من الملابس أو المفارش باستخدام إبرة الحياكة وبعض الخيوط، لتنتج أنامل المدني أشكالاً رائعة من المنسوجات، مستعرضة في البث المباشر مع الموظفين، الأدوات الأساسية لهذا الفن.

وأضافت الموظفة سامية الحمادي، موهبة عريقة أخرى، وهي «طريقة صنع الصابون والعطور»، إذ تعد الحمادي صناعة الصابون والعطور وخلطها هوايتها منذ الصغر، إلى أن احترفت هذا العمل مستخدمة المسك والزعفران والصندل والعنبر ودهن العود، إضافة إلى المخمرية التي تعد من أفضل الخلطات التي اعتمدت عليها المرأة الإماراتية، مستعرضة للموظفين طريقة العمل لاستخلاص أفضل الروائح.

وشارك الموظف أحمد الخزرجي، في استعراض أهم الصور التي التقطها في حياته، حيث تميز الخزرجي «بالتصوير الفوتوغرافي»، وشارك الموظفين قواعد التصوير من مسافة وظل ونور وخلفية وطريقة استخدام الكاميرات والزووم والفلاش وغيرها. وأوضح أن الفارق بين المصورين يكمن في تطبيق تلك القواعد بحس فني.

وأوضحت إيمان عبدالجليل رئيس شعبة الفعاليات، أن مبادرة «تحدي المواهب» واحدة من المبادرات المتنوعة التي أطلقتها «إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي» إيماناً منها بأهمية اكتشاف قدرات الموظفين الإبداعية وصقلها عبر مختلف الطرق والوسائل، من خلال المعارض التي تقام سنوياً والورش التي تم إطلاقها عن بعد. ولفتت إلى جهود المشاركين في تقديم خبراتهم للموظفين من خلال التواصل عبر الاتصال المرئي، حيث ستستمر هذه الورش بالتعاون مع الموظفين المبدعين لاستعراض مواهبهم المختلفة.

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