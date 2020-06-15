استبدال 260 مؤقتاً ميكانيكياً للإنارة في أبوظبي بأخرى إلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

استبدلت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، المؤقتات الميكانيكية بمؤقتات إلكترونية للوحات التحكم الخاصة بشبكة الإنارة العامة بمنطقة مدينة الرياض، حيث تم استبدال ما يقارب 260 من المؤقتات الميكانيكية.

وأكدت البلدية أن هذا التوجه ينسجم مع اتباع معايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لدعم وتعزيز مكونات البنية التحتية، وخصوصاً فيما يتعلق باتباع أفضل الممارسات في مجال توفير الطاقة وتنظيم الإنارة بالشكل الأمثل.

وأوضحت البلدية أن من نتائج هذا المشروع وفوائده حفظ ما يقارب 628000 كيلو واط/ ساعة من الطاقة سنوياً، وذلك وفقاً للدراسات التي تم إجراؤها بهذا الخصوص.

والجدير بالذكر أن البلدية نفذت خلال شهر مايو من العام الماضي مشروعاً استهدف تعديل آلية تشغيل شبكة الإنارة العامة على طريق الشيخ محمد بن راشد 311E، وتضمن استبدال المؤقتات الزمنية الميكانيكية الموجودة في لوحات التحكم بشبكة الإنارة العامة بمؤقتات إلكترونية لـ 189 لوحة تحكم بهدف توحيد آلية التشغيل الخاصة بشبكة الإنارة العامة، والحد من هدر الطاقة، وضمان تشغيل الإنارة العامة في الأوقات المخصص لها. وأوضح قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أن ذاك المشروع ساهم في تحقيق وفر في الطاقة بما يعادل 1120035 كيلو واط/ ساعة.

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