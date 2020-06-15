عائشة بن بشر: جهود خط الدفاع الأول نابعة من نهج القيادة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّهت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية، باسم فريق دبي الذكية، الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على مبادرة "شكراً خط دفاعنا الأوّل".

وقالت إن من وصلت إليهم رسالة شكر سموه تلقّوها باعتبارها تكليفاً لهم وللجميع في دبي الذكية لمضاعفة الجهود بمواجهة أزمة كوفيد-19 وخدمة المجتمع ككل، وهو ما بُنيت عليه دبي الذكية، لتكون دبي الأسعد والأذكى على وجه الأرض.

وأضافت أن الجهود الحثيثة التي قدمها أبطال خط الدفاع الأول في إمارة دبي منذ بداية الأزمة نابعة بشكل أساسي من نهج القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان على رأس أولوياتها، وشكّلت قدوة لجميع المسؤولين والموظفين بحكومة دبي في العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وضمان عيشه بأمن وأمان وسلامة على هذه الأرض الطيبة.

كانت دبي الذكية قد انتهجت استراتيجيات مبتكرة منذ انطلاقها، هدفت إلى تصميم المستقبل ومواجهة تحدياته في كل الظروف، وهو ما أثمر بالفعل خلال أزمة كوفيد 19، ومكّن دبي من مواصلة تقديم خدماتها في ظل الظروف الصعبة، إذ طوَّرت، بالتعاون مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كوفيد - 19، لوحة بيانات ذكية لرصد انتشار الجائحة، ونفذت حملة "استريح خدماتنا بتيك" بهدف تحفيز الناس إلى استخدام التطبيقات الذكية بشكل أكبر لإجراء معاملاتهم اليومية ولضمان بقائهم في منازلهم.

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