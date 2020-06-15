بدء العودة التدريجية للموظفين في «الشارقة للضمان الاجتماعي»

المصدر: الشارقة – البيان

أكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن كافة كوادر الصندوق، بدأت مطلع الأسبوع الجاري، العودة التدريجية إلى مقر العمل في مدينة الشارقة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، التي وجهت بها الجهات المعنية في إمارة الشارقة، كما أن آلية العمل داخل أروقة الصندوق، تقضي بالعمل على تنفيذ كافة السياسات التي أقرتها دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وما ألزمت به كافة الدوائر والجهات الحكومية لاتباع منظومة العمل في إشغال المكاتب، بنسبة أقصاها 30 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية، وضمان السلامة العامة، بعد النظر في الظروف الصحية لكل موظف وموظفة على حدة، مؤكداً أن سلامة كافة كوادر صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، تمثل أولوية وغاية أولى في مباشرة أعمال الصندوق، واستئناف وتيرة العمل من المكاتب.

وأوضح في هذا الصدد، أن: «الصندوق قام باتخاذ كافة الوسائل الاحترازية اللازمة، من حيث عودة موظفيه إلى مواقع عملهم في مكاتبهم في مختلف الإدارات والأقسام، بعد تهيئة الأجواء لبيئة آمنة، واتخاذ التدابير الاحترازية المختلفة، وتحقيق مبدأ التباعد الجسدي، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، من موظفين ومراجعين، في إطار ما ننشده للجميع، وتنشده الجهات المختصة والمعنية على مستوى الدولة، ومستوى إمارة الشارقة».

تواصل

وأفاد الشامسي بأن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، سعى طوال الفترة الماضية، ومنذ بدء جائحة «كورونا» المستجد، إلى تواصل أعماله بشكل متميز، والقيام بكافة الأعمال التي يتولاها الصندوق، في متابعة وصرف المستحقات للمؤمن عليهم، فضلاً عن القيام بالإجراءات الإدارية في حصر وتدقيق البيانات، وتقديم بيانات الصرف لكافة المستحقين.

وأشار إلى أن كافة موظفي وموظفات الصندوق، يملأهم العطاء لمباشرة العودة إلى مكاتبهم، بعد أن بذلوا جهوداً متواصلة من خلال إنجاز أعمالهم «عن بعد»، باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية، وما يتوافر لدى الصندوق من بيئة تقنية متقدمة، ليكون العمل دائماً في وتيرة متميزة وناجحة، وعلى ذات المنوال، يحقق سعادة الموظفين وتفانيهم في إنجاز أعمالهم ومهامهم الوظيفية.

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