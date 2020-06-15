«رأس الخيمة للمواصلات» تنجز المرحلة الأولى من التحول الرقمي

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات إنجاز 100% للمرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي للخدمات المُقدمة للجمهور، وذلك في إطار سعيها لتحقيق استراتيجيتها الرقمية للوصول إلى التحول الذكي في خدماتها بنسبة 100% بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد المهندس إسماعيل البلوشي مدير عام الهيئة، تحقيق معدل 100% من خطة الهيئة الرقمية لخدمات المتعاملين، ضمن منهجية واستراتيجية واضحة وخطط عمل متكاملة، ومتابعة حثيثة لمراحل تنفيذ المشروع من قبل فريق العمل المتميز لدى الهيئة.

وأضاف: حرصت إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة دائماً على تنظيم ورش منتظمة لمتابعة مؤشرات الإنجازات الرقمية وتحليلها، لضمان تحقيق مستهدفات المشروع ضمن زمن قياسي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى شملت «خدمات التراخيص التجارية لأنشطة النقل، الإدارة المالية، إدارة الموارد البشرية، وغيرها من أنظمة إدارية».

وأوضح البلوشي: «يساهم النظام الجديد في تحسين الإنتاجية والكفاءة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تخدم توجهات الهيئة لتطبيق الممارسات العالمية».

وأشار إلى أن استخدام نظام Microsoft Dynamics 365 خفض الزمن المستغرق في تنفيذ الإجراءات والمعاملات وخفض نسبة استهلاك الورق بعد أن كان الورق اعتمادها الأول، مؤكداً أن الاعتماد على الأنظمة التقنية يساعد على استثمار الوقت بشكل كبير وتخفيض زمن إنجاز المعاملات حيث تم إنجاز أكثر من 200 معاملة في اليوم الأول من تجربة النظام مع عدم ترك أي معاملة معلقة، كما أن زمن الاستجابة لطلب خدمة العملاء كان يستغرق 6 دقائق، والآن يصل إلى 1.4 دقيقة.

وأكد البلوشي، أن النظام سيسهل عملية تبادل البيانات تلقائياً بين جميع الإدارات ما يسمح للموظفين بالتركيز على المهام الحاسمة وتحسين الإنتاجية واستثمار الوقت بالشكل الصحيح. وأكد أن الاعتماد على الأنظمة التقنية يساهم في تقديم الخدمات للمتعاملين بطريقة ميسرة كما يساهم في تعزيز مستوى الوعي للحد من استخدام الورق واتباع نهج أكثر صداقة مع البيئة.

تعزيز العمليات

ومن جانبه أوضح سلطان الزعابي مدير مركز سعادة المتعاملين، أن «النظام مبسط وفعال من عدة نواحٍ، حيث ساهم في تسهيل التواصل الداخلي وتعزيز العمليات الخارجية، ويكمن ذلك في مساعدة الوكلاء على تسجيل الشركات، وإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح للسائقين والمركبات ما يعزز الاستغناء بشكل تام عن الورق لتصبح خدمة العملاء أكثر استدامة، إضافة إلى تسهيل العمل الميداني من خلال ربط تطبيق التفتيش الذكي بالنظام ما يتيح للمفتش إدراج المخالفات مباشرة على النظام بدلاً من تحريرها ورقياً».

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