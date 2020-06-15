الإمارات تسجل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 27 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 42.636 حالة.

وارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 667 ، وذلك بعد تسجيل 28.129 حالة شفاء جديدة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 291 حالة .

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