الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مفخخة

المصدر: وام

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة دون طيار " مفخخة " اعترضتها قوات التحالف.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها و استقرارها و دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها و سلامة مواطنيها و المقيمين على أراضيها.

و أكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن و الإستقرار فيها.

و أشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي و يعد دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

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