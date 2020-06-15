"أبوظبي للصحة العامة" يطلق برنامج "السلامة في الحر"

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة برنامج "السلامة في الحر" تزامناً مع تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة في إمارة أبوظبي، وينص على حظر العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف في الأماكن المكشوفة والمنشآت التي يعمل عمالها تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3 بعد الظهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.

ويهدف المركز من إطلاق هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة من قِبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال لوقاية العمال من الحر، وتجنّب تعرضهم للإجهاد الحراري، إضافة الى التركيز على توعية العمال بالمخاطر التي يمكن التعرض لها في حال التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة وكيفية الوقاية منها.

وأكد مطر النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن البرنامج يعكس اهتمام حكومة أبوظبي بتثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، للمحافظة على سلامتهم، والعمل على خفض عدد الإصابات الناجمة عن الإجهاد الحراري، كما يعكس حرص المركز، لكونه المعني بشؤون الصحة العامة، ومن ضمنها الصحة والسلامة المهنية.

وأضاف أن إطلاق برنامج السلامة في الحر مع شركائنا الاستراتيجيين يغطي مختلف القطاعات العاملة في الإمارة مثل قطاع البناء والإنشاء والصناعة والنفايات والطاقة والسياحة والثقافة والصحة والنقل والغذاء، ويهدف إلى تعزيز صحة سكان إمارة أبوظبي وضمان سلامة العاملين فيها، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للصحة العامة والبرامج الوقائية بأعلى المستويات.

ويقدم المركز، من خلال هذا البرنامج التوعوي السنوي، باقة متنوعة من المواد التي تساعد جهات العمل على التعامل مع هذا الموضوع، ومن جانبه سيقدّم المركز الدعم والمشورة لكل جهات العمل بهذا الشأن.

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