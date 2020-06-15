المطروشي يستقبل خليفة بن دراي ويطلعه على إنجازات الإدارة الفنية

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في إطار التعاون المشترك لتحقيق أفضل زمن استجابة عالمي، وتبادل الخبرات وتكامل الخدمات بين الشركاء الاستراتيجيين ومؤسسات حكومة دبي، وجاء ذلك بحضور العقيد سليمان عبدالكريم البلوشي مدير الإدارة الفنية.

واطلع اللواء خبير راشد ثاني المطروشي خليفة بن دراي والوفد المرافق له على منشآت الإدارة الفنية والدور الكبير الذي تقوم به في تجهيز وإعداد آليات ومركبات الدفاع المدني، والتجارب العملية الناجحة في إنتاج وتجهيز المركبات والآليات التخصصية التي نالت العديد من الجوائز على المستويين المحلي والعالمي، والخبرات التراكمية الكبيرة التي تميز فرق العمل فيها وقدرتهم على صنع التميز والريادة العالمية.

واتفق الجانبان على أن يتولى الدفاع المدني بدبي تطوير مركبات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عبر الإدارة الفنية، وتزويدها بأفضل التقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية، وبما يسهم في تقديم أرقى الخدمات لكافة أفراد المجتمع.

وأكد اللواء خبير راشد المطروشي أن الإدارة الفنية بالدفاع المدني بدبي، تعد إحدى أفضل الإدارات الفنية على مستوى المنطقة وفق أعلى معايير الأداء والتصنيف العالمي، وبما تقدمه من خدمات حديثة تواكب كافة التطورات التقنية في مجال المركبات والآليات، وتقدم حلولا مبتكرة اثبتت فعاليتها، وبما تضمه من عقول مبتكرة تجد منا كل الدعم لتقديم كل ما هو جديد يعزز سعادة المجتمع، وأضاف أن الإدارة تقدم خدمات الدعم الفني لمركبات وآليات المؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية والعمل على استدامتها في إطار الشراكة والخبرات المتبادلة والتعاون تعزيزاً لمحاور التنمية الوطنية.

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