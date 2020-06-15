محمد بن راشد يطلق أكاديمية الإعلام الجديد لتجهيز أجيال جديدة في مجال الإعلام

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم أكاديمية الإعلام الجديد، وهي مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر إن "الإعلام الجديد هو علم جديد .. له أدواته .. وأسراره .. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته..".

#محمد_بن_راشد: أطلقنا اليوم أكاديمية الإعلام الجديد ... مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي .. الإعلام الجديد هو علم جديد .. له أدواته .. وأسراره .. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته..@HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ea1Mq4UvLO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 15, 2020

وأضاف سموه أن "الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومدراء التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إعداد مؤثري تواصل جدد بشكل احترافي ... الإعلام الجديد يوفر اليوم فرصاً وظيفية .. ومسارات مهنية .. وسيبقى داعماً أساسياً لمسيرة التنمية..".

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