محمد بن راشد يطلق أكاديمية الإعلام الجديد لتجهيز أجيال جديدة في مجال الإعلام

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم أكاديمية الإعلام الجديد، وهي مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر إن "الإعلام الجديد هو علم جديد .. له أدواته .. وأسراره .. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته..".

وأضاف سموه أن "الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومدراء التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إعداد مؤثري تواصل جدد بشكل احترافي ... الإعلام الجديد يوفر اليوم فرصاً وظيفية .. ومسارات مهنية .. وسيبقى داعماً أساسياً لمسيرة التنمية..".

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