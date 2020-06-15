سفارة الإمارات تقدم مواداً غذائية لبنك الطعام في مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت سفارة دولة الإمارات في مدريد بتقديم مواد غذائية لبنك الطعام في العاصمة الإسبانية، مدريد، وذلك في إطار المبادرات الإنسانية التي تنفذها السفارة في مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة.

وبهذه المناسبة، أكد ماجد السويدي سفير دولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية: "أن هذه المساعدات التي قدمتها سفارة الدولة في مدريد تنبع من القيم الراسخة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي ترتكز على التعاون والتضامن الإنساني، كما تأتي في إطار العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة الإسبانية في كافة المجالات".

وأضاف السويدي: "لقد وجدنا تجاوباً إيجابياً متميزاً من المتطوعين ببنك الطعام بمدريد مع المبادرة، حيث توجهوا على الفور إلى مقر سفارة الدولة لتنفيذ مهمتهم وتوزيع المواد الغذائية".

وتأتي هذه المساعدة استكمالا للمبادرات التي قامت بها سفارة دولة الإمارات في مدريد من خلال تقديم تبرع عيني لمديرية الصحة بحكومة إقليم مدريد لشراء معدات ومستلزمات طبية لدعم جهود العاملين في الخط الأمامي من الطواقم الطبية على القيام بعملهم على أكمل وجه في احتواء فيروس (كوفيد-19).

ومن جانبها توجهت ماريا ديل كارمن بولو الأمين العام لبنك الطعام بمدريد، بالشكر لسفارة الدولة على هذه المبادرة التي ستساهم في مساعدة العديد من الأسر المتضررة من الأحوال الاقتصادية خلال جائحة فيروس كورونا.

وأثنت على المستوى الرفيع من التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة الإسبانية في جميع المجالات، مؤكدة أن هذا ليس بجديد على دولة الإمارات التي تقوم بتقديم المساعدات لمن يحتاجها.

وسيتولى بنك الطعام بمدريد توزيع المساعدات الغذائية على الأفراد والأسر وفروع البنك في أنحاء مدريد، لاسيما خلال الأزمة الحالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي أثرت بشكل مباشر على الحالة الاقتصادية للعديد من الأسر والعائلات، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة مما يزيد من أهمية وضرورة تكاتف المؤسسات لتقديم المساعدة الازمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز