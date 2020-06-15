«البيان» ترافق إسعاف دبي في جولة فحص «كورونا» لكبار السن

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

برز دور التشاركية في الخدمات التي تقدمها كافة الوزارات والدوائر المحلية في الدولة خلال جائحة «كورونا» بأروع صوره وأشكاله تمثل بالعمل بروح فريق واحد وضع نصب عينيه حماية الوطن والمواطنين والمقيمين من جائحة «كورونا».

فقد مؤسسة إسعاف دبي مبادرة نوعية أطلق عليها «خليك في البيت وفحصك علينا» بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، وضربت مثالاً يحتذى في توفير الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الهمم، بعد أن أخذت على عاتقها الوصول إلى منازلهم لإجراء فحص «كوفيد 19»، لتجنيبهم مشقة الانتقال والانتظار في مراكز الفحص المخصصة، الأمر الذي لاقى استحسانا وترحيبا من قبل جميع الجهات.

مرافقة

«البيان» رافقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في جولة ميدانية على منازل عدد من كبار السن، حيث انطلقت الجولة من سيارة الإسعاف المجهزة وفقاً لأعلى مواصفات السلامة والأمان ومزودة بأحدث أجهزة الفحص والتعقيم الساعة السادسة مساء برفقة طواقم إدارية وإسعافية إلى منطقة ند الشبا، حيث تم بداية تعقيم المطلوبين للفحص بالكامل إضافة لتزويدهم بالكمامات والقفازات الطبية، في عملية لم تستغرق سوى 5 دقائق، قدم بعدها المواطن وزوجته الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توفير كافة سبل الرعاية الصحية لكبار السن من خلال تجنيبهم مشقة التنقل والانتظار لإجراء فحص «كوفيد 19»، إضافة لإجراء الفحص للمقيمين ممن تحول إمكانياتهم وأوضاعهم الصحية دون الوصول إلى مراكز الفحص في منازلهم لضمان صحتهم وسلامتهم من فيروس «كورونا» الذي لا يفرق بين صغير وكبير، مؤكدين أن المبادرة التي قامت بها مؤسسة إسعاف دبي تعتبر مبادرة نوعية وفرت عليهم تعب الذهاب للمراكز المتخصصة بالفحص وجنبتها الانتظار والاختلاط مع الآخرين.

مبادرة

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ«البيان»، إن المبادرة التي تحمل شعار «خليك في البيت وفحصك علينا» انطلقت منذ شهرين، وتهدف إلى توفير فحص «كورونا» لكبار السن وأصحاب الهمم والحوامل والأطفال في منازلهم لتجنب عملية الخروج والاختلاط مع الآخرين، وقامت منذ إطلاقها ولغاية الآن بفحص 3697 شخصاً في منازلهم، منهم 1879 إناثاً و 1818 من الذكور.

وقال إن عدد المواطنين الذين تم إجراء الفحص لهم في منازلهم وصل إلى 938 في شهر مايو منهم 125 من كبار المواطنين، فيما بلغ عدد الأطفال دون سن الخامسة 82 وعدد الأطفال دون سن الثالثة عشرة 213، وعدد أصحاب الهمم 60، موضحا أن عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يوميا يتراوح بين 120- 200 فحص.

وذكر الدراي أن الخدمة بدأت لحظة انطلاقها بسيارة واحدة، ولكن مع زيادة الإقبال على الخدمة تم رفع العدد حاليا إلى 4 سيارات تم تجهيزها بالكامل وفقاً لأرقى وأعلى المعايير الصحية، لافتا الى أن الخدمة التي تتم بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمع بدبي تتوفر على مدى أيام الأسبوع، ويشمل ذلك العطل والإجازات الرسمية.

خدمة

وأوضح أن خدمة الوصول إلى منازل كبار السن لإجراء فحص «كورونا» لهم في منازلهم تهدف لرد الجميل لجيل الآباء والأجداد، وتقديرا لهم على الدور الذي قاموا به في خدمة الوطن والمواطنين، وتوفير أرقى معايير السلامة الصحية لهم من خلال تجنيبهم مشقة الانتقال والانتظار في المراكز المخصصة وتجنيبهم عملية الاختلاط مع الآخرين، خاصة وهم من أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالفيروس ومن ثم توسعتها لتشمل أصحاب الهمم والحوامل والأطفال، مؤكدا أن هذه المبادرة لم تكن لتتم لولا دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المكتب التنفيذي، اللذين أكدا من بداية انتشار الجائحة أهمية وضرورة توفير أقصى درجات الرعاية الصحية لهذه الفئات من المجتمع لتجنيبهم الإصابة بفيروس «كورونا».

لا إصابات بين أعضاء «وليف»

أكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أهمية دور أفراد الأسرة المقيمة في المنزل نفسه في دعم كبار السن نفسياً عبر الالتفاف حولهم، وإظهار مشاعر الرحمة والود والتركيز دائماً على الأفكار الإيجابية، ومحاولة جذب انتباههم لكل ما يبعث التفاؤل، وكذلك تشجيعهم على القيام بأنشطة منزلية ممتعة مثل زراعة النباتات وممارسة الهوايات، مشيراً إلى أن الحالة الصحية والنفسية لكبار المواطنين، المسجلين في برنامج «وليف»، ممن يعيشون بمفردهم في منازلهم، مستقرة، ومعظمهم في حالة صحية جيدة، ولم يسجل بينهم أي إصابات بفيروس «كورونا».

وأضاف أن الفحوص نأتي ضمن حملة «نتواصل ونحمي» التي أطلقتها الهيئة.

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