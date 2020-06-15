30 % من موظفي حكومة الشارقة يباشرون أعمالهم من مقار العمل

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن موظفي حكومة الشارقة، باشروا صباح أمس، أعمالهم من مقار العمل بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، بحد أدنى نسبته 30 %، من الموظفين الذين سمح لهم مسبقاً العمل عن بعد، وذلك وفق توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، واستناداً للتعميم الذي أصدرته الدائرة بعودة الموظفين إلى مقار العمل بشكل تدريجي.

وبيّن أن المباشرة في مقار العمل، بدأت بدرجة عالية من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي بين الموظفين، لضمان السلامة العامة، والوقاية من انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وأكد أن الدائرة قد عممت مسبقاً لوائح تفصيلية، تتضمن ترتيبات خاصة لتهيئة مقار العمل والمكاتب لاستقبال الموظفين، وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة الشارقة.

وأعلنت بلدية الشارقة عن استقبال الموظفين في مقر العمل، وفق خطتها الاستباقية.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن الفرق المختصة في البلدية، نفذت جميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي وجّه بها فريق الإدارة العليا، ضمن خطة تم تنفيذها على عدة مراحل لعودة الموظفين إلى مقر العمل، شملت دليلاً إرشادياً، تم إصداره لكل الموظفين، ليكون مرجعاً لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها خلال العودة إلى العمل.

كما أبدى عدد من موظفات حكومة الشارقة، سعادتهن بالعودة إلى العمل من مكاتبهن، بعد انقطاع دام فترة طويلة، بسبب جائحة «كورونا»، مبينات أنهن سعيدات ببداية العمل داخل المكاتب، حيث وجدن بيئة مشجعة ومحفزة للإنتاج، بددت مخاوفهن من انتقال عدوى فيروس «كورونا» إليهن، وذلك من خلال اعتماد ثقافة التعقيم، والعمل بالإرشادات التي نادت بها الجهات المختصة بين كافة المتعاملين، الأمر الذي يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي، وبالتالي، زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وقالت جواهر سيف العود مدير مكتب الفعاليات والأنشطة بدائرة الموارد البشرية بالشارقة، إنه بعد العمل عن بعد لمدة 3 أشهر، بدأنا الدوام بالدائرة، والتي وفرت كافة الإجراءات الاحترازية، من حيث التباعد الجسدي والاجتماعي بين الموظفين، إضافة إلى توفير إجراءات السلامة في كافة الممرات، من خلال الإرشادات التي تم وضعها، والتي تطالب بترك مسافة بين كل موظف.

وتحدثت مريم سيف السويدي رئيس قسم التخطيط والمتابعة بالدائرة، أنه بعد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، تم العودة إلى العمل في المكاتب بكل حماس، بعد أن كان العمل يتم عن بعد، بكل احترافية وجدارة، كما أن مثل تلك الظروف، تبيّن معدن الموظف، وأنه بحسب حاجة العمل، تم توزيع الموظفين على مناوبتين.

وفي ذات السياق، ذكرت منال خالد الشامسي مساعد منسق تميز مؤسسي بدائرة الموارد البشرية، أن أول يوم للعمل بعد انقطاع 3 أشهر، شعرنا بسعادة غامرة، وكلنا نتطلع إلى العمل من المكاتب بنسبة 30 %، كما أن العودة إلى العمل المباشر، وبشكل تدريجي، سوف تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، وهو ما يثلج صدور جميع الموظفين.

ونوهت مريم الشيخ موظفة بالشارقة، بأن المعنويات عالية للعودة للعمل، كما أن الدائرة عززت من الإجراءات الاحترازية، للحيلولة دون تفشي فيروس «كورونا»، وانتقال العدوى للموظفين الآخرين، من خلال التباعد المكتبي، ووضع الحواجز الزجاجية بين مكتب وآخر، معبرة عن فرحتها بالعودة إلى العمل.

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