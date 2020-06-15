فتح باب الترشيح لجائزة خليفة لنخيل التمر «الدورة 13»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الـ13 وتسلم طلبات الترشيح من قبل المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي من مختلف دول العالم، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة www.kiaai.ae إضافة إلى فتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بدورتها الرابعة 2021 والتي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، بإتاحة المجال أمام كافة الأخوة المواطنين مزارعي نخيل التمر في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص للتقدم بطلباتهم إلى شركة الفوعة بالتواصل عبر الرقم المجاني 8005551 للتسجيل والتنافس للفوز بإحدى فئات الجائزة على أن يكون آخر موعد للتقديم 31 ديسمبر المقبل.

نجاح

وجاء ذلك عقب المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي عقدته الأمانة العامة للجائزة عبر منصة «zoom» بحضور أكثر من 60 شخصية من ممثلي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العربية والدولية، حيث قال الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام الجائزة إن «النجاح الكبير الذي حققته الجائزة على مدى 13 عاماً إنما هو بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي الجائزة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء الجائزة».

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