«دستورية الوطني» تستعرض جهود «العدل» في تطوير مهنة المحاماة

المصدر: (دبي - البيان )

استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الـ8 المنعقد «عن بعد» برئاسة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، الدراسات التحليلية المقدمة من الأمانة العامة حول موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».

وقالت كفاح محمد الزعابي إن: «اللجنة واصلت مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، واستعرضت الدراسات الفنية والتحليلية المقدمة من الأمانة العامة وأدخلت عليها بعض التعديلات واعتمدتها كتصور من الممكن الأخذ به كمرتكز أساسي في مناقشة الموضوع العام مع الجهات».

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