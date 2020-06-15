إصدار وثيقة قواعد «السلوك الوظيفي» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

أصدرت هيئة الموارد البشرية أبوظبي، الإصدار الثاني من وثيقة قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي، والتي تستهدف تعريف موظفي حكومة أبوظبي، بمبادئ العمل الحكومي، وتوضيح واجبات الموظفين الحكوميين، فضلاً عن تعزيز مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته، والفعالية في السلوك الوظيفي.

وتضمنت الوثيقة التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني https:/‏‏/‏‏www.hra.gov.ae/‏‏، عدداً من الاشتراطات الواجب على الموظفين الالتزام بها ومنها: «تفادي الإدلاء لوسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تصريـح أو مداخلة حول موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو الاعتماد، أو قيد التحقيق لدى الجهة التي يعمل بها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته، كما يتعين على الموظف ألا يستخدم حسابه الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي، للإدلاء بأي معلومات قد يفهم منها أنها تمثل وجهة نظر الجهة التي يعمل بها الموظف.

كما حظرت الوثيقة على الموظفين، ارتداء كل ما يعيق تحديد الهوية الموظف، أو ارتداء الغترة دون العقال، أو لفها «الحمدانية»، أو ارتداء جميع أنواع «بنطلونات الجينز»، أو الملابس الرياضية، أو المبالغة في المظهر الخارجي، بما يتنافى مع عادات وثقافة الدولة.

وألزمت الوثيقة، الموظفين غير المواطنين، بارتداء البدلة الرسمية بربطة العنق، على أن ترتدي النساء اللباس المحتشم، كالبنطال الفضفاض، مع اللبس الطويل والأكمام الطويلة.

وحددت الوثيقة 5 واجبات على الجهات الحكومية الالتزام بها، وهي: «إطلاع كافة موظفيها على قواعد أخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي، وتهيئة البيئة المناسبة للموظفين، وتمكينهم من أداء المهام الموكلة إليهم، بما يخدم أهداف واستراتيجيات الحكومة، وتشجيع روح المبادرة والعطاء والابتكار بين الموظفين، وفتح قنوات التواصل فيما بين الموظفين والإدارات العليا، والالتزام بمنظومة الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

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