مناقشة سياسة «التغيّر المناخي» بشأن التنمية المستدامة

المصدر: (دبي - البيان )

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة.

وقال اليماحي إن: «اللجنة ناقشت موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، بحضور عدد من المعنيين بقطاعات التنمية الحيوانية والزراعية في الدولة، والمزارعين والقائمين على تربية الثروة الحيوانية، وأصحاب المناحل.

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