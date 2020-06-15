إطلاق «مواهب المستقبل» لتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مبادرة «مواهب المستقبل» وذلك بهدف بناء قدرات المواطنين وتأهيلهم للوظائف النوعية، والتخصصات النادرة والمهمة في القطاع الحكومي، والتي تحدث تغييراً جذرياً، ونقلة نوعية في الوظائف الحكومية.

وسيتم من خلال المبادرة تطوير كفاءات مختلفة من المواطنين لتهيئتهم لوظائف المستقبل، إذ سيتم تطوير 40 مواطناً سنوياً بالتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، وتعد مبادرة «مواهب المستقبل» منظومة متكاملة تشتمل على مسارين: المسار الأول الأكاديمي المتمثل في منح دراسية أكاديمية للتخصصات الحيوية، في القطاعات التخصصية المستقبلية لتحقيق استراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة في عدة مجالات تدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والمسار الثاني، المهني والمتمثل في البرامج المهنية المركزية كالدبلومات المهنية والبرامج المهنية التخصصية التي تؤهل الموظفين المواطنين في حكومة دبي للقيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تأهيل أبناء الإمارات وإعدادهم لوظائف المستقبل، ليكونوا قادرين على دفع عجلة التنمية الشاملة، من خلال تمكينهم وتطوير قدراتهم عبر منظومة متكاملة لدعم وتطوير الكفاءات الشابة، تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021»، لبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار.

وقال إن: «التطور التقني الهائل والثورة الرقمية التي نعيشها، يحتم علينا استقطاب المواهب وتأهيلها لوظائف المستقبل، وقيادة العمل الحكومي في قطاعات مهمة، وتخصصات استراتيجية، مما يسهم في استدامة التوطين، وإحداث نقلة نوعية في الوظائف الحكومية».

مهارات فائقة

وأضاف إن: «دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تركز على التعليم المستمر، والتدريب المتواصل، لإيجاد مورد بشري متميز مبتكر يمتلك مهارات فائقة، ويسهم في سد الفجوة في التخصصات المستقبلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات محلية واتحادية وعالمية».

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة للمواهب، وتصدرت الدولة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا، في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020 «المواهب العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي» محتلة المركز 22 عالمياً، استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير كلية «إنسياد»، كلية إدارة الأعمال العالمية لعام 2020، وتعمل الدولة باستمرار على اجتذاب المواهب، والمحافظة عليها وتنميتها وتطويرها وجعلها داعماً للاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة جعل دبي مركزاً عالمياً لاكتشاف واستقطاب المواهب.

مسار أكاديمي

وحددت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي طرق الترشح لمبادرة «مواهب المستقبل»، عبر منح البكالوريوس، أو منح الدراسات العليا، إذ تتطلع الدائرة للحصول على قاعدة بيانات محدثة للمواطنين الموهوبين، وإدارة عملية تطوير المواهب المستقبلية، حيث تركز على الطلاب الخريجين في جميع المستويات وتوطين الوظائف النوعية، عبر تمكين 20 إماراتياً سنوياً من خلال خطط متعددة تدعم أهداف مبادرة مواهب المستقبل.

منح البكالوريوس

وللترشح إلى منح البكالوريوس حددت المبادرة عدة معايير تبدأ بمتابعة أداء الطلاب منذ الصف الـ 9، وأن يتقن المترشح اللغتين العربية والإنجليزية، وأن تكون نسبته 90% فما فوق، إلى جانب أمور أخرى، بحيث يتم ترشيح 15 طالباً سنوياً لهذه المنحة ويتم اختيارهم ممن يتمتعون بمميزات وكفاءات محددة، إذ تقدم منحة البكالوريوس الأولية لأبناء موظفي حكومة دبي من المواطنين خلال العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021.

دراسات عليا

وأما الترشح لمنحة الدراسات العليا فحددت مبادرة «مواهب المستقبل» عدة معايير يجب توفرها للترشح للحصول على هذه المنحة، للموظفين المواطنين العاملين في دوائر حكومة دبي، ومنها أن يتقن اللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات في دوائر حكومية، وأن يكون تقييم أداء العمل لا يقل عن 3، وسيتم اختيار 5 موظفين للالتحاق بهذه المنحة سنوياً، وبحيث يتم اختيار مرشح واحد من كل جهة حكومية، وأن يكون متماشياً مع المسار الوظيفي، وامتحان قياس الأداء والمقابلة ومقارنة المرشحين بالوظائف والتخصصات، وبعد ذلك توقيع العقد مع المترشح الذي تنطبق عليه المعايير التقدم لمنحة الدراسات العليا للعام المقبل 2020-2021.

مقيّم كفاءات

وسيتم اختيار خبراء من الموظفين السابقين في دوائر حكومة دبي من أصحاب الخبرة، وتأهيلهم التأهيل المناسب ليكونوا مقيمين للكفاءات الجديدة، ومرشدين مهنيين، بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة، حيث سيتم اختيار 20 متقاعداً إماراتياً عبر برنامج «مقيم الكفاءات» ممن لديهم خبرة عملية، وقادرين على إدارة العمل ويشترط أن يتقن المرشح اللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس.

ويتم اختيار المرشحين بعد الحصول على البيانات المطلوبة واختيار المناسب منهم وصاحب الخبرة المناسبة، ويشترط أن يجتاز امتحان قياس الكفاءات وتكون امتيازات المنح والبعثات الدراسية حسب معايير وزارة التربية والتعليم، وأما مقيمو الكفاءات للمرشدين المهنيين فيتم إلحاقهم بدورات داخل الدولة وخارجها.

وسيتم من خلال البرامج الحكومية المركزية تأهيل مدربين حكوميين عبر إشراكهم في الدبلوم المهني لإعداد المدربين الحكوميين، والذي أطلقه معهد دبي لتنمية الموارد البشرية التابع للدائرة.

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