تدريب مسؤولي «الموارد البشرية الاتحادية» على منصة «استقطاب»

المصدر: (دبي - وام )

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سلسلة ورش تدريبية افتراضية لمديري ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، على منصة التوظيف الجديدة في الحكومة الاتحادية «استقطاب»، التي أطلقتها في مايو الماضي، وهي عبارة عن نظام معزز بخصائص الذكاء الاصطناعي، يعمل على مطابقة الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، مع السير الذاتية للباحثين عن عمل والمحملة في النظام.

وأكدت سلوى عبدالله مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة أن 155 من مديري الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف في الحكومة الاتحادية تعرفوا على خصائص ومميزات النظام الجديد «استقطاب»، الذي يعد منصة ذكية للتوظيف، تساعد الوزارات والجهات الاتحادية على اختيار أنسب المرشحين للوظائف، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستند إلى سجل عمليات البحث والتوظيف السابقة للجهات، ويبني على أساسها توجهات الجهة الحالية والمستقبلية في عمليات البحث عن أنسب الموظفين لاستقطابهم.

وذكرت أن نظام «استقطاب» طورته شركة «بلوفو» Bloovo، المختصة في مجال تطوير أنظمة توظيف تتبنى منظومة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، حيث يساعد إدارات ومسؤولي الموارد البشرية على إيجاد أفضل المرشحين للوظائف بسهولة وإلكترونياً في ظل وجود عدد هائل من طلبات التوظيف المتسلّمة، عوضاً عن البحث بطريقة يدوية، والتي تشكل عبئاً حقيقياً على مديري التوظيف لإيجاد مرشح واحد فقط، وهذا بدوره يستنزف الوقت والجهد ناهيك عن التكلفة المرتفعة.

وأشارت إلى أن خاصية التطابق الذكي في نظام «استقطاب» ستمكن الجهات من اختيار أفضل المرشحين للوظائف، بطريقة سهلة ومؤتمتة مع نسب تطابق لكل متقدم على أي وظيفة، وهو الأمر الذي يخدم توجهات الحكومة الاتحادية إلى استقطاب أفضل المواهب والكفاءات والحفاظ عليها.

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