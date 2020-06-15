استعراض دور «إقامة دبي» في رعاية المبدعين

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ندوة معرفية عن بعد بعنوان «دور إقامة دبي في رعاية المبدعين» تحدث فيها النقيب راشد آل علي من قطاع متابعة المخالفين، والوكيل أول المهندس سالم الدهماني، من قطاع الدعم المؤسسي، والرقيب أول عامر سعيد الجابري، مشرف برنامج رعاية المبدعين في مركز الإبداع والابتكار في إقامة دبي، وأدارت الجلسة صالحة عبيد من إقامة دبي، وتناولت الندوة المعرفية عدداً من الموضوعات تضمنت أبرز المشاريع الابتكارية التي تحاكي رؤية دبي في استشراف المستقبل، وتلبي متطلبات التنافسية العالمية لتحقيق مئوية الإمارات 2071 في ظل التحول الذكي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق رؤية الإدارة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً وتميزاً وإبداعاً.

وتهدف الندوة المعرفية التي جاءت ضمن سلسلة من الندوات المعرفية التي تعقدها الإدارة بشكل مستمر إلى تعريف موظفي «إقامة دبي» بأهمية برنامج «رعاية المبدعين» وكيفية توفير بيئة محفزة لعمل ابتكارات مستقبلية والخروج بأفكار ابتكارية مستقبلية تعمل على تطور الخدمات في الإدارة وتحفيز الموظفين للإبداع والابتكار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز