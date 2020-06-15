جلسة حوارية في محاكم دبي عن «الإدارة المالية في ظل كورونا»

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي، جلسة حوارية استراتيجية في ظل أزمة «كورونا»، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بعنوان: «الإدارة المالية في ظل أزمة كورونا»، قدمتها مريم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في محاكم دبي، بإدارة الجلسة من شريفة خالد خسروي رئيس شعبة أول المعرفة الداخلية.

استعدادات

وأوضحت مريم السويدي خلال الجلسة أهمية إدارة الأزمات في مثل تلك الظروف التي تستلزم أن تكون لدى المؤسسة استعدادات كافية لما هو غير متوقع، والتعامل مع ما قد يحدث من أحداث غير متوقعة، فجهود جميع إدارات الدائرة في غاية الأهمية لنجاح إدارة الأزمات، وتمتد تلك الجهود الى دعم الإدارة العليا، فتكامل الجهود في غاية الأهمية في إدارة الأزمات، فإننا أمام ظروف استثنائية، حيث تؤدي الأزمة إلى تغيير مفاجئ في هيكلية مصفوفة المسؤوليات والصلاحيات واتخاذ القرارات، والتي تتجاوز الإجراءات المعتادة للمسؤوليات والصلاحيات المعتادة لتكون ملائمة للظروف الاستثنائية، كما أنها تدار من مجموعة تتميز بقدرة إدارية ذات كفاءة ومهنية عالية ومؤهلة للعمل في مثل تلك الظروف لتكون قادرة على تقليل المخاطر والخسائر».

وأشارت مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية أن لدى الإدارة خطة لاستمرارية الأعمال والتدريب المستمر خلال 3 سنوات الماضية كانت من أهم الممكنات لاستمرارية الأعمال ومنها، نظام الدفع الذكي في نهاية 2019، والذي كان له الأثر الكبير في متابعة الإيرادات المالية عن بعد، وعدم توقف أي إجراءات مالية.

فرص جديدة وأضافت أن الانخفاض في كثير من الأنشطة خلال فترة الأزمة ولدت فرصاً جيدة للتركيز على موضوع استمرار العمليات والخدمات الرئيسية، وأن التواصل بين الجميع في محاكم بمخلف الإدارات ومختلف المستويات الوظيفية كان دافع قوي لتخطي التحديات.

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