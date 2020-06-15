خفض أسعار 37 سلعة 30 % للمواطنين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

طرحت بلدية مدينة أبوظبي عروضاً تخفيضية خلال الشهر الجاري على 37 سلعة مدعمة، عبر منافذها لبيع المواد الغذائية المدعمة للمواطنين والبالغ عددها 12 منفذاً، وذلك في إطار تجسيد توجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على إسعاد المواطنين، وتوفير خيارات متعددة لحصولهم على احتياجاتهم من السلع الغذائية، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الراهنة، وتطبيق مبادرة «خلك في البيت» وذلك حماية وصوناً لسلامة المواطنين وصحتهم العامة، وكذلك لدعم الأسر المواطنة وتوفير كافة احتياجاتها بالمستوى الحضاري الذي يحقق تطلعاتهم.

وتراوحت نسبة التخفيضات من 10 إلى 30%، وشملت السلع المخفضة: «عبوات المياه، والحليب، والشاي، ومنظفات الأرضيات، ومنظفات الملابس، ومنظفات الحمامات والمطابخ، والمناديل، والدجاج، والبرجر، والنقانق، والمعكرونة، والعدس الأحمر».

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن «منافذها الـ12 تعمل لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، وتوفر البلدية عبر هذه المنافذ 133 سلعة غذائية، تحتوي على أهم السلع الأساسية للمستهلكين المواطنين، كالأرز والطحين والسكر والزيوت، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى كالمياه والمعلبات والتمور والمنظفات والمواد الغذائية المجمدة وغيرها الكثير».

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