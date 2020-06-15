حمدان بن محمد يشكر أبطال خط الدفاع الأول في التصدّي لـ«كوفيد 19»

المصدر: دبي ـ البيان

في لفتة تقدير جديدة لما قدموه من إسهامات كبيرة في خدمة الوطن وحماية جميع أفراد المجتمع في هذه المرحلة الاستثنائية، بث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو عبر حساب سموه على موقع «إنستغرام» تضمّن رسائل شكر لأبطال خط الدفاع الأول على جهودهم الاستثنائية في مواجهة فيروس «كوفيد 19»، من الأطقم الطبية والشرطية والدفاع المدني، والإسعاف وفرق التعقيم وفرق النقل وكذلك المعلمين والإعلاميين، وغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعيات جائحة «كورونا» ومنذ اليوم الأول للأزمة.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «مبادرة من براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع «دن إيفينتس» من المجموعة الإعلامية العربية، وشركة «أي. او درونز»، تضيء سماء دبي برسائل شكر لأبطال خط الدفاع الأول في مكافحة كوفيد - 19 «#القادم_أجمل».

بانوراما

ويبدأ الفيديو بمشهد بانورامي لمدينة دبي مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «لا مستحيل مع الإصرار.. ولا مستحيل مع الإيمان.. ولا مستحيل مع الحياة»، واُختتم الفيديو بعبارة «معاً نحن أقوى»، بينما تخلل العمل مشاهد عديدة بتشكيلات متنوعة شارك فيها أكثر من 100 من مركبات وحافلات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، والفرق الميدانية والتي اجتمعت معاً لتكون عبارة «شكراً لكم».

الفيديو، الذي أعدته «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع «دن إيفينتس» من المجموعة الإعلامية العربية، وشركة «أي. او درونز»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة دبي للطيران، وهيئة الصحة بدبي، ولجنة دبي للإنتاج السينمائي، يوثّق من خلال الصورة رسائل شكر نفذت بمشاركة 120 طائرة من طائرات الدرونز المُسيّرة عن بُعد لتشكيل لوحات من نور أضاءت سماء دبي جاء في مقدمتها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلامة النصر الثلاثية الشهيرة لسموه، والعديد من الصور الرمزية للتدابير الوقائية الأساسية التي يجب على جميع أفراد المجتمع الحفاظ على تطبيقها.

معالم دبي

ويظهر في خلفية الفيديو مجموعة من أهم معالم دبي كبرج خليفة، وبرواز دبي، وبرج العرب، وشارع الشيخ زايد، حيث استخدمت أضواء طائرات الدرونز لكتابة عبارة «القادم أجمل» في سماء دبي وهي إحدى المقولات المُلهِمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تحتفي المبادرة بإطلاق وسم #القادم_أجمل.

لوحات

كما يظهر في الفيديو لوحات مضاءة في سماء دبي لعبارات تضمنت «شكراً إماراتنا»، و«شكراً شعبنا» و«شكراً أبطالنا»، في بادرة تقدير للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها جهود أبطال خط الدفاع الأول منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتضمن الفيديو العديد من الرسائل التوعوية التي تم تشكيلها بواسطة طائرات الدرونز المضيئة لتؤكد أهمية الاستمرار في تحمل المسؤولية والالتزام بالإرشادات الوقائية، وأهمية التكاتف والتعاون لتجاوز تداعيات الجائحة خلال الفترة المقبلة.

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