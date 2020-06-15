إنجاز مجلسين أدبيين في كلباء وخورفكان

المصدر: الشارقة – البيان

انتهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة من إنشاء مبنى مجلس كلباء الأدبي، وآخر لمدينة خورفكان، بعد توجيه واعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنشاء مجلسين أدبيين، يحملان اسمي المدينتين ليقوما بدورهما بتطوير المشهد الأدبي، ويتمما مسيرة الثقافة في إحياء الأمسيات الأدبية والشعرية، ويكونا ملتقى لتجمّع الأدباء ورواد الثقافة بتكلفة 8 ملايين درهم.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إن: «الدائرة أنجزت مبنى مجلس كلباء الأدبي، بالإضافة إلى تأثيثه، ويضم عدداً من القاعات ومكتبة تضم عناوين في مختلف الموضوعات في التاريخ والأدب والفنون والتراث وغيرها، إضافة إلى مسرح لإقامة الفعاليات المختلفة ».

وأكد السويدي أن «المباني في إمارة الشارقة تحمل تنوعاً فريداً، وإشعاعاً معرفياً وحضارياً يلقي بظلاله ».

كما أنجزت الدائرة مبنى مجلس خورفكان الأدبي، وتم تسليمه إلى دائرة الثقافة في كلباء، بالإضافة إلى تأثيثه ويضم عدداً من القاعات ومكتبة تضم عناوين في مختلف الموضوعات في التاريخ والأدب والفنون والتراث وغيرها، إضافة إلى مسرح لإقامة الفعاليات المختلفة يتسع لـ100 شخص، وغرفة اجتماعات .

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