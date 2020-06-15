«صحة أبوظبي» تطلق خدمة للعزل المنزلي عبر «واتساب»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أطلقت دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، خدمة جديدة لبرنامج العزل المنزلي عبر تطبيق «واتساب» الخاص بالمركز، حيث تقدم هذه الخدمة بالمجان، وتعتبر مصدراً مركزياً للخدمات بالنسبة للمرضى المسجلين في البرنامج ومرجعاً للمعلومات الموثوقة والدقيقة فيما يتعلق بإجراءات العزل المنزلي لكل من يحتاجها في داخل الدولة.

وتتيح هذه الخدمة التي تدعم الرد التلقائي حصول المواطنين والمقيمين على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتوصية الصادرة من دائرة الصحة أبوظبي بشأن عمليات العزل المنزلي على مدار 24 ساعة في اليوم.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي بالإنابة: «ما زلنا نواصل جهودنا في ظل الأزمة الصحية الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والحفاظ على صحة أفراد المجتمع في الإمارة، حيث حرصنا في دائرة الصحة أبوظبي على توظيف منصة «واتساب» التي تُعد من أكثر المنصات الرقمية استخداماً بين الجمهور في الدولة لتكون حلقة وصل بشكل لحظي».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه الخدمة إلى دعم المرضى ومساندتهم، والتعريف بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه مكافحة انتشار الفيروس، فضلاً على توفير الخدمات الصحية وتمكينهم من استقاء المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية بما يضمن صحتهم وسلامتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز